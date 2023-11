SRG SSR

"Sports Awards" 2023: Spitzentrio in drei weiteren Kategorien nominiert

Bern/Zürich

An den "Sports Awards" dreht sich alles um die herausragendsten Sportpersönlichkeiten des Jahres. Nach den Nominierten der Kategorie "MVP" sind auch die Top 3 der Kategorien "Team", "Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler" sowie "Trainerin oder Trainer" bekannt. Wer die Auszeichnungen entgegennehmen darf, erfährt das Schweizer TV-Publikum in der Livesendung am Sonntag, 10. Dezember 2023.

An den "Sports Awards" am Sonntag, 10. Dezember 2023 werden die erfolgreichsten Sportpersönlichkeiten des Jahres ausgezeichnet. Sie werden in sechs verschiedenen Kategorien geehrt. Zudem erhält das grösste Schweizer Nachwuchstalent die Auszeichnung als "SRF 3 Best Talent Sport". Jetzt stehen die Nominierten für die Livesendung der Kategorien "Team", "Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler" und "Trainerin oder Trainer" fest. Massgebend für die Nominationen waren die Leistungen im Zeitabschnitt vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023. Basierend auf der Vorselektion des Wahlausschusses durften verschiedene Gremien ihre Stimmen abgeben.

Die Nominierten in der Kategorie "Team"

In der Kategorie "Team" konnten die Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic, die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch wählen. Nominiert sind:

Nina Brunner/Tanja Hüberli, Beachvolleyball; EM-Gold, 2. Platz am Elite16-Turnier in Doha (höchste Stufe)

Beachvolleyball; EM-Gold, 2. Platz am Elite16-Turnier in Doha (höchste Stufe) BSC Young Boys, Fussball; Schweizer Meister, Cupsieger, Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League

Fussball; Schweizer Meister, Cupsieger, Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League Team Schweiz Frauen, Tennis; Siegerinnen Billie Jean King Cup 2022

Paralympisches Spitzentrio nominiert

In der Kategorie "Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler" waren die Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic, die Schweizer Paralympischen Athletinnen und Athleten sowie die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch wahlberechtigt. Nominiert sind:

Catherine Debrunner, Leichtathletik; WM-Gold (über 400, 800, 1500 und 5000 Meter), WM-Silber (100 m), Marathon-Siege in Berlin (mit Weltrekord) und Chicago, 3. Marathon London, dazu 4 weitere Weltrekorde (über 100, 400, 800, 1500 Meter)

Leichtathletik; WM-Gold (über 400, 800, 1500 und 5000 Meter), WM-Silber (100 m), Marathon-Siege in Berlin (mit Weltrekord) und Chicago, 3. Marathon London, dazu 4 weitere Weltrekorde (über 100, 400, 800, 1500 Meter) Marcel Hug, Leichtathletik; WM-Gold (über 800, 1500 und 5000 Meter), Sieger der World Marathon Major Series 2022, 6 Marathon-Siege in New York, Tokio, Boston, London, Berlin und Chicago, 3 Weltrekorde (über 800, 1500 und 5000 Meter)

Leichtathletik; WM-Gold (über 800, 1500 und 5000 Meter), Sieger der World Marathon Major Series 2022, 6 Marathon-Siege in New York, Tokio, Boston, London, Berlin und Chicago, 3 Weltrekorde (über 800, 1500 und 5000 Meter) Manuela Schär, Leichtathletik; WM-Gold (über 400 und 800 Meter), WM-Silber (über 1500 und 5000 Meter), 3. der World Marathon Major Series 2022, Marathon-Sieg in Tokio, 2. Marathon New York, London und Berlin

Die Nominierten für den Titel Trainerin oder Trainer des Jahres

Die Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic, die im Berufsverband Swiss Coach organisierten Trainerinnen und Trainer, die Leistungssportverantwortlichen der Sportverbände sowie die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch durften in der Kategorie "Trainerin oder Trainer" wählen. Nominiert sind:

Jan Cadieux, Eishockey; Schweizer Meister mit dem Genève-Servette HC

Eishockey; Schweizer Meister mit dem Genève-Servette HC Claudine Müller, Leichtathletik; EM-Gold 60 m Hürden (Halle) als Trainerin von Jason Joseph, EM-Bronze 60 m Hürden (Halle) als Trainerin von Ditaji Kambundji

Leichtathletik; EM-Gold 60 m Hürden (Halle) als Trainerin von Jason Joseph, EM-Bronze 60 m Hürden (Halle) als Trainerin von Ditaji Kambundji Thomas Stauffer, Ski alpin; Sieg im Nationenranking der Männer als Cheftrainer des Männer-Nationalteams, mitverantwortlich für den Gewinn von drei WM-Medaillen der Männer (2x Gold, 1x Silber) zwei Disziplinen-Weltcupsiegen (Super-G, Riesenslalom) sowie des Gesamtweltcups

Online-Voting für MVP des Jahres läuft noch bis am 28. November

In der Kategorie "MVP" sind sechs Athletinnen und Athleten im Rennen um den Titel. Wem der "Winner" für den Most Valuable Player überreicht wird, entscheidet die Öffentlichkeit mit. Noch bis am 28. November ist das Online-Voting auf sports-awards.ch offen. Unter allen, die ihre Stimme abgeben, werden attraktive Preise verlost.

Livesendung auf allen TV-Sendern der SRG

Geehrt werden die Preistragenden in der TV-Gala am Sonntag, 10. Dezember 2023, in Zürich - ab 20.05 Uhr live zu sehen auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA 2. Fabienne Gyr führt wiederum an der Seite von Rainer Maria Salzgeber durch die Livesendung. Isabelle Musy und Brian Wakker kommentieren für das Westschweizer Publikum; für das Publikum im Tessin liefern Serena Bergomi und Ivan Zippilli den Kommentar zur Livesendung.