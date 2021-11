Bibel TV

"Ein Hauch von Himmel"

Bibel TV-Premiere für Staffel 8 und 9 ab 23. November um 20.15 Uhr

Exklusiv und erstmals in synchronisierter Fassung ab November auf Bibel TV!

Hamburg (ots)

Mit 22 für Bibel TV exklusiv und erstmals in deutscher Sprache synchronisierten Episoden der Staffel 8 von "Ein Hauch von Himmel" startet Bibel TV am 23. November um 20.15 Uhr. Darin spielt Roma Downey den Engel Monica und schafft es seit Jahren, TV-Zuschauer weltweit in ihren Bann zu ziehen und zu verzaubern. Gemeinsam mit ihren himmlischen Kolleg*innen Tess (Della Reese), Andrew (John Dye) und Rafael (Alexis Cruz) hilft und rettet sie Menschen, so die göttliche Mission, die Probleme haben oder eine schwierige Zeit durchmachen. Die beliebte US-Serie, die Bibel TV seit dem 21. April 2020 wöchentlich zeigt, erzählt die Abenteuer der von Gott gesandten Engel-Crew, die nun in Staffel 8 auch von Gloria (Valerie Bertinelli), einer ehemaligen Auszubildenden, ergänzt wird.

Der Synchronisation der neuen Folgen ging ein umfangreiches Casting voraus. Gesucht wurden neue Stimmen für die Engel-Crew, denn seit der Synchronisation der Staffeln 1 -7 sind einige Jahre ins Land gegangen. Da sich "die Stimmen der bisherigen Synchronbesetzung über die Jahre sehr verändert haben und einige der Sprecher*innen auch leider gar nicht mehr tätig sind", so Martin Ruddigkeit vom Synchronstudio Cinephon, werden nun "neue und sehr passende Synchronstimmen für die deutsche Fassung von Staffel 8 und 9 eingesetzt."

Die neunte und letzte Staffel, die Bibel TV im Anschluss ebenfalls als deutsche TV-Premiere zeigt, wurde elf Mal für einen Emmy, den bedeutendsten Fernsehpreis der Vereinigten Staaten, und drei Mal für einen Golden Globe nominiert. Besonders sind auch die Gäste in den neuen Folgen von Staffel 9: U.a. hatten Muhammad Ali, Celine Dion, Kirsten Dunst, Kirk Douglas oder Justin Timberlake Gastauftritte in "Ein Hauch von Himmel".

