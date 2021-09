SV Group

Medienmitteilung: Catering dine&shine in neuen Händen

Die Marke dine&shine hat sich in den letzten Jahren einen Namen für Events auf höchstem Niveau gemacht. Die SV Group hat sich entschlossen, diesen Geschäftszweig zu verkaufen. dine&shine wird per 1. September 2021 in eine eigenständige Gesellschaft ausgegliedert. Die SV Group wird als strategische Partnerin eng mit der neuen dine&shine GmbH zusammenarbeiten. Eigentümer der neuen dine&shine GmbH ist der frühere Geschäftsführer Nicolai Squarra.

Unter der Marke „dine&shine“ hat die SV Group in den letzten Jahren ein Event-Catering aufgebaut, das sich für Anlässe auf höchstem Niveau einen Namen gemacht hat. Im Rahmen der strategischen Überprüfung ihres Portfolios hat sich die SV Group entschlossen, dine&shine künftig nicht mehr selbst zu betreiben. Per 1. September 2021 wird die Geschäftstätigkeit von dine&shine in die dine&shine GmbH ausgegliedert. Die SV Group hält keine Anteile an der neuen Gesellschaft, bleibt aber strategische Partnerin des neuen Unternehmens.Unternehmer Nicolai Squarra ist Inhaber und Geschäftsführer der neuen dine&shine GmbH. Er war bis zu seinem Schritt in die Selbständigkeit im September 2020 Geschäftsführer von dine&shine. Squarra verfügt über ausgezeichnete Branchenkenntnisse und ein grosses Netzwerk. Das erfahrene Team bleibt erhalten, alle bestehenden Arbeitsverträge werden von der neuen dine&shine GmbH übernommen.

Die SV Group ist eine führende Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. Die Gruppe ist in mehreren Geschäftsfeldern tätig: Restaurants für Unternehmen und Schulen, Hotels mit Eigenmarken sowie mit weiteren renommierten Marken als Franchisenehmerin, öffentliche Restaurants mit innovativen Konzepten sowie gastronomischer Lieferservice und Catering. Die SV Group beschäftigt rund 6’100 Mitarbeitende, davon 4’200 in der Schweiz.

Die SV Group geht auf die 1914 gegründete Non-Profit-Organisation «Schweizer Verband Soldatenwohl» zurück. Else Züblin-Spiller errichtete landesweit Soldatenstuben und servierte dort ausgewogene und preiswerte Verpflegung. Die ideellen Werte der Gründerin werden heute von der SV Stiftung weitergeführt. Diese gemeinnützige Stiftung ist Mehrheitsaktionärin der SV Group und setzt ihre Dividende für Projekte im Bereich der gesunden Ernährung und für das Gemeinwohl ein.

Corporate Communications: SV Group, Memphispark, Wallisellenstrasse 57, CH-8600 Dübendorf 1

Telefon +41 79 254 53 12; E-Mail media@sv-group.ch