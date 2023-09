Kohler Co.

KOHLER und SR_A kreieren eine limitierte Armatur, die auf der Design Miami/ 2023 vorgestellt wird

Kohler Co. und der preisgekrönte britische Künstler und Designer Dr. Samuel Ross und sein Industriedesign-Studio SR_A stellen auf der Design Miami/ 2023 eine bahnbrechende, limitierte Kohler x SR_A Formation 01 Armatur vor. Die markanten Winkel des Produkts und die kräftige Industriefarbe Haptic Orange stellen das traditionelle Design und die Leistung einer Badezimmerarmatur in Frage. Die Zusammenarbeit von Kohler und SR_A umfasst Samuels avantgardistischen künstlerischen Ansatz und ehrt gleichzeitig das 150-jährige Erbe von Kohler an Innovation und Handwerkskunst bei der Entwicklung einer neuen Designsprache für Wasserlösungen. Diese neue Armatur in limitierter Auflage stellt die Art und Weise in Frage, wie wir uns täglich mit der Form und Funktion eines Alltagsgegenstandes auseinandersetzen, indem sie die Grenzen von Materialien, Formen und Farben verschiebt.

„In unserer Geschichte haben wir immer an der Spitze von Innovation, Kreativität und mutiger Führung gestanden – Attribute, die mit dem Ansatz von Samuel und SR_A übereinstimmen. Die Kohler x SR_A Formation 01 Armatur ist die erste greifbare Umsetzung unserer Partnerschaft und eine Erfahrung, die in der Branche ihresgleichen sucht", sagt David Kohler, Vorsitzender und CEO. „Die bahnbrechenden Ideen, die wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit austauschen, tragen dazu bei, unsere Führungsposition in der Branche auszubauen und fordern uns heraus, unsere Produkt- und Prozessperspektiven zu erweitern."

MATERIALIEN Gegossen als ein einzigartiges, skulpturales Objekt, im Gegensatz zu einem traditionellen Oberflächenveredelungsverfahren, setzt Formation 01 neue Erwartungen an das Ritual des Wassers. Die Armatur ist aus Neolast gefertigt, einem neuen, Kohler-exklusiven Material, das einen dramatischen Ausdruck der Form, eine neue Formensprache und die Sättigung von Farben ermöglicht. Die Formation 01 ist auf einer Rosette aus Kohlers charakteristischem Gusseisen montiert und bringt das zukunftsweisende Design mit dem zeitlosen Industrialismus des geschmolzenen Eisens perfekt in Einklang.

FORMEN Kohlers fortschrittliche Technik eines maßgeschneiderten Wasserkanals ermöglicht die Wasserzufuhr durch die scharfen Winkel der Armatur. Die Strömungsdynamik, die durch die Form und die ausdrucksstarken Winkel der Armatur erforderlich ist, erfordert eine präzise Druckkontrolle, um die Art und Weise, wie der Wasserfluss erlebt werden soll, neu interpretieren und gestalten zu können. Der Griff im Wippenstil vervollständigt die ultramoderne Ästhetik der Armatur.

FARBEN Der Industriefarbton Haptic Orange erinnert an das Debüt von „Tiger Lily" im Jahr 1967 – und verbindet die charakteristische Farbe von Ross mit Kohlers Tradition als Farbführer.

Hergestellt in Übereinstimmung mit der fortschrittlichen Designstudie und der praktischen Erfahrung von SR_A, zieht die Armatur mit ihrer auffälligen Form die Aufmerksamkeit auf sich, wenn sie in einem beliebigen Raum installiert wird. Abstrakt in ihrer Natur, ist Formation 01 offen für Interpretationen, die zum Teil vom Benutzer selbst bestimmt werden.

„Wir haben täglich mit Armaturen zu tun. Die Entwicklung einer Perspektive auf diesen Vorgang ist ein generationsübergreifender Beitrag zu einer Form- und Funktionsstudie, die mit der Entwicklung neuer Erwartungen an Wasserlösungen für künftige Generationen verbunden ist", sagt Dr. Ross. „Die Armatur, die in Zusammenarbeit mit Kohler entwickelt wurde, trägt die Handschrift unseres Industriedesignstudios SR_A: eine absichtlich abstrakte, reduzierte Verwendung von Form und Farbe, manchmal minimal und auffallend in der Anwendung. Die hohe Sichtbarkeit des Objekts steht in Verbindung mit der kollektivem Sichtweise, die wir innerhalb der Philosophie des Designstudios haben: Experimentieren, verbunden mit hyper-visueller Kommunikation – wir konzentrieren uns auf zukünftige Designperspektiven und Lösungen, die zum Hinterfragen und zur Kritik einladen. Dazu gehört oft die Dekonstruktion vertrauter Objekte und Formen."

Die Formation 01 wird erstmals am Kohler-Stand auf der Design Miami/ (6.-10. Dezember 2023) vorgestellt und ist ab Dezember auf sra.kohler.com erhältlich. Vor dem Debüt können Besucher der Kohler x SR_A-Website die Armatur durch einen Augmented-Reality-Filter erleben, der es den Nutzern ermöglicht, die Armatur in ihrem Zuhause oder an einem anderen Ort zu platzieren, der sie inspiriert.

Kohler und SR_A planen, in den Jahren 2023 und 2024 weitere Details ihrer mehrjährigen Partnerschaft bekannt zu geben und durch physische Enthüllungen und Markenerlebnisse Inspiration zu vermitteln.

Medien können auf Bilder in der Pressemappe Kohler x SR_A zugreifen.

Informationen zu SR_A

SR_A wurde 2019 von Dr. Samuel Ross gegründet und ist ein fortschrittliches Designstudio, das gemeinsame, kommerzielle Projekte mit der LVMH Group, der Apple Group und der Nike Group sowie mit unabhängigen technologie- und designorientierten Unternehmen realisiert hat. Der britische Maurer ist ein Architekt von Objekten in den Bereichen Industriedesign, Raumgestaltung und visuelle Kommunikation. Der philanthropische Arm des Studios, Black British Artist Grants, stellt akademische Mittel und Künstlerstipendien für unterrepräsentierte Künstler britisch-karibischer und britisch-afrikanischer Abstammung zur Verfügung. Zu diesem Zweck hat SR_A einen Beirat gebildet, dem folgende Institutionen angehören: das V&A Museum, das Royal College of Art, der British Fashion Council, das Design Museum und die University of Westminster. SR_A SR_A ist ein Weg, um objektives, ästhetisches und strukturveränderndes Design anzubieten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte sr-a.com.

Informationen zu Kohler Co.

Seit 150 Jahren ist Kohler Co. ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design und Innovation, das mit Küchen- und Badprodukten, Luxusschränken, Fliesen und Beleuchtungen, dezentralen Energielösungen – Hausenergie, industrielle Energiesysteme und Antriebstechnologien – sowie luxuriöser Gastlichkeit und Meisterschaftsgolf ein angenehmes Leben ermöglicht. Das Privatunternehmen Kohler Co. wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kohler, Wisconsin. Das Unternehmen entwickelt auch Lösungen für dringende Probleme wie sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für unterversorgte Gemeinschaften auf der ganzen Welt, um die Lebensqualität heutiger und künftiger Generationen zu verbessern.

