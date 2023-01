Kohler Co.

Kohler Co. Feiert 150 Jahre kühne Schritte, Kreativität und Einfluss und gestaltet gleichzeitig die nächsten 150 Jahre der ikonischen Marke KOHLER

Globales Unternehmen setzt auf Markensäulen – Design, Innovation, Wellness und Nachhaltigkeit

Kohler Co., gegründet 1873, hat ein Vermächtnis von branchenverändernden Innovationen für Küchen und Bäder, energieeffiziente Produkte, luxuriöse Hotelerlebnisse und bedeutende Golfmeisterschaften geschaffen. Kreativität und modernes Design sind das Herz und die Seele des KOHLER-Markenethos und der Mission eines angenehmen Lebens.

Kohler-Teams von kühnen Kreativen auf der ganzen Welt sind die Grundlage der legendären Kohler-Marke, zusammen mit Verbrauchern und Handelsgemeinschaften, die die Produkte des Unternehmens auf kreative und künstlerische Weise zum Leben erwecken. Im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums von Kohler lädt das globale Unternehmen alle Mitarbeiter, Partner und Kunden ein, sich an den Feierlichkeiten zu beteiligen. Dies geschieht durch eine Reihe von Sonderveranstaltungen und Aktionen auf der ganzen Welt, darunter die Veröffentlichung von Produkten in limitierter Auflage, Gedenkkleidung und die Erzählung von Geschichten durch digitale Inhalte – alles unter dem Motto des Jubiläums Come All Creators („Kreative – kommt zusammen").

„Mutige Schritte und ein Unternehmergeist liegen in unserer DNA und haben eine tiefe Bedeutung in unserem Unternehmen – angefangen bei unserem Gründer John Michael Kohler, der unser Unternehmen in Wisconsin gegründet hat, zusammen mit einer eingewanderten Belegschaft, die ein neues und besseres Leben für ihre Familien schaffen wollte", sagte Vorsitzender und CEO David Kohler, aus der vierten Generation der Kohler-Familienführung und erst die neunte Person, die das Unternehmen leitet. „Während wir unsere 150-jährigen Errungenschaften, Erkenntnisse und unser Wachstum feiern, ermutigen wir alle leidenschaftlichen Schöpfer, sich unserem Streben nach kontinuierlicher Verbesserung anzuschließen, indem wir durch besseres Design, Innovation, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit ein kultiviertes Leben für zukünftige Generationen bieten."

„Der Einfallsreichtum und die Leidenschaft unserer Partner und Kunden sind die Katalysatoren, um neue Ideen, effektive Partnerschaften und eine bessere Welt für zukünftige Generationen zu schaffen", so Laura Kohler, Chief Sustainability und DEI Officer. „Wenn wir auf die vielen bahnbrechenden Meilensteine von Kohler zurückblicken, inspiriert uns dies, nach vorne zu schauen und neue Wege zu schaffen, um unseren Planeten, unser Leben und unsere Gemeinschaften zu verbessern – eine Idee, ein Produkt, eine Partnerschaft, eine Wirkung nach der anderen."

Während der einjährigen Feier von „Come All Creators" wird Kohler seiner einzigartigen 150-jährigen Tradition Tribut zollen und gleichzeitig auf eine innovative Zukunft blicken – zusammen mit geschätzten Partnern, talentierten Künstlern und Forschern. Um die Initiative zum Leben zu erwecken, hat sich Kohler Co. mit dem amerikanischen Künstler und Innovator Daniel Arsham zusammengetan, um die kreative Identität zum 150. Jubiläum durch Logos und Marken, Typografie und Schriftzug zu entwickeln, um das geschichtsträchtige Erbe des Unternehmens mit seinem Ansatz zur „mutigen Führung" in die Zukunft einzubringen. Kohler hat bereits bei Rock.01, einem exklusiven 3D-gedruckten Waschbecken, und bei „Divided Layers", einer weltweit beachteten Installation, die 2022 auf der Mailänder Designwoche vorgestellt wurde, mit Arsham zusammengearbeitet.

2023 umfassen die „Come All Creators"-Initiativen:

Produkteinführung von KOHLER Heritage Colors

Kohler wird einige der kultigsten und meistverkauften Designs des Unternehmens in zwei typischen Heritage-Farben einführen, die in diesem Frühjahr bekanntgegeben und im Sommer 2023 zum Kauf erhältlich sein werden. Kohlers Einführung von lebhaften, farbenfrohen Produkten wurde 1927 mit großem Lob aufgenommen und bleibt eine innovative Bewegung innerhalb der heutigen Design-Führung des Unternehmens.

Pop-up-Veranstaltungen zu Heritage Colors in New York

Am Donnerstag, den 26. Januar, um 14:00 Uhr wird Daniel Arsham speziell vor dem Kohler Experience Center in der 6 W. 22nd Street in New York für ein „Heritage Colors"-Pop-up-Truck-Erlebnis auftreten, das von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr läuft. Arsham wird 300 von ihm entworfene T-Shirts in limitierter Auflage mit dem 150. Jubiläumslogo von Kohler und den Heritage Colors signieren und verschenken.

Am Freitag, dem 27. Januar, wird der Pop-up-Truck für die Heritage Colors von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr am Union Square an der Nordwestecke E 17th & Broadway sein. Gründer von KidSuper, Colm Dillane, ein Visionär in der Welt der Mode mit einem furchtlosen Ansatz für Design und unerwarteter Verwendung von kräftigen und lebendigen Farben, wird um 10:00 Uhr vor Ort sein und die Gäste mit seiner limitierten Auflage KidSuper x Kohler Original Recipe Chocolates in Heritage Colors begrüßen.

Kohler-Haushaltsstromerzeuger mit Farb- und Musteroptionen

Kohler feiert seine langjährige Führungsrolle im Bereich der Farbinnovation und erweitert sein Angebot an Haushaltsgeneratoren um 10 neue exklusive Farben und 3 Mossy-Oak-Camouflage-Musteroptionen, zusammen mit der beliebten Kaschmir-Farbe. Mit den Farben und Mustern von KOHLER können Hausbesitzer ihr Notstromaggregat an die Ästhetik ihres Hauses anpassen oder sich von ihm abheben, um ein Statement zu setzen. KOHLER-Hausstromaggregate laufen automatisch und sind an die Brennstoffquellen des Hauses (Erdgas oder Propan) angeschlossen. Sie sorgen bei einem Stromausfall für Sorgenfreiheit und tragen zum allgemeinen Wohlbefinden im Haus bei.

KOHLER x Robert Swan

Der moderne Entdecker Robert Swan, der als einziger Mensch sowohl den Nord- als auch den Südpol zu Fuß erreicht hat, nahm zusammen mit Kohler an seiner erfolgreichen Unerschrockene[n] Expedition durch die antarktische Landmasse teil. Swan erreichte den geografischen Südpol am 10. Januar 2023 und verließ sich dabei ausschließlich auf KOHLER-Lösungen für erneuerbare Energien. Swans Wanderung ist eine Hommage an Konteradmiral Richard E. Byrd, den Flieger und ersten Polarforscher, der 1929 zu Fuß die Antarktis erreichte und sich bei seiner Reise ebenfalls ausschließlich auf KOHLER-Generatoren verließ.

Kampagne „Toilette am Straßenrand"

In den frühen 1970er-Jahren schuf Herb Kohler, langjähriger Unternehmensleiter und Innovator, mit THE BOLD LOOK OF KOHLER (DER KÜHNE KOHLER-LOOK) eine Bewegung, die das amerikanische Badezimmer von einem Gebrauchsraum in einen Raum des Designs, des Stils, der Raffinesse und der Handwerkskunst verwandelte. Seine provokativen Werbekampagnen stellten konventionelle Normen infrage und richteten sich direkt an Verbraucher anstatt, wie in der Branche üblich, an Fachleute und Vertreiber. Eine der ikonischsten Anzeigen aus den 1980er-Jahren wurde als „die Toilette am Straßenrand" bekannt. Kohler plant, diese Anzeige 2023 mit bahnbrechenden Bildern und einem Video über die preisgekrönte intelligente Toilette Numi zu wiederholen.

Globale Marktereignisse

Mehrere weitere Aktivitäten und Veranstaltungen zum 150.Jubiläum sind weltweit im Verlauf des Jahres 2023 in KOHLER Experience Centern, Kohler Signature Stores und auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen geplant, darunter: Kitchen & Bath Industry Show, CONEXPO, Design Shanghai, Mailänder Designwoche, Design Miami/, Kohler Wellness Retreats, und Kohler Food & Wine, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen plant außerdem Feiern mit seinen Partnern – Vergangenheit und Gegenwart – und eine gemeinschaftsweite Feier im Village of Kohler, dem globalen Hauptsitz des Unternehmens.

Die Kohler Co. wurde 1873 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kohler, Wisconsin. Sie ist eine der ältesten und größten privat geführten Gesellschaften in Amerika, die sich aus mehr als 40.000 verbundenen Unternehmen zusammensetzt. Mit mehr als 50 Produktionsstandorten weltweit ist Kohler ein global führendes Unternehmen im Bereich Design, Innovation und Herstellung von Küchen- und Badprodukten, luxuriösen Schränken, Fliesen und Leuchtkörpern, Motoren, Generatoren und sauberen Energielösungen. Kohler ist zudem Eigentümer/Betreiber von zwei mit fünf Sternen ausgezeichneten Unternehmen – einem Gastronomiebetrieb und einem Golfplatz – in Kohler, Wisconsin, und St. Andrews, Schottland. Der Golfplatz Whistling Straits von Kohler veranstaltete 2021 den 43. Ryder Cup. Das Unternehmen entwickelt auch Lösungen für dringende Probleme, um etwa sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für unterversorgte Gemeinschaften auf der ganzen Welt bereitzustellen und die Lebensqualität für die heutige und die zukünftigen Generationen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf kohlercompany.com.

Believing in Better – Glauben an das Bessere: einen besseren Planeten, bessere Gemeinschaften, ein besseres Leben

Believing in Better ist die Kohler-Strategie für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Wirkung und basiert auf der Betriebsphilosophie des Unternehmens, dass sein Bestes immer noch besser werden kann – für den Planeten, die Menschen, die Gemeinschaften und das Unternehmen. Believing in Better hat drei Säulen: ein besserer Planet, bessere Gemeinschaften und ein besseres Leben. Über jede dieser Säulen arbeitet Kohler daran, Produkte und Programme zu entwickeln, die nicht nur für sein Unternehmen, sondern auch für die Gemeinschaften, denen es dient, und für das Leben der Menschen, die seine Produkte verwenden, von Bedeutung sind.