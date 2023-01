Kohler Co.

Kohler demonstriert seine Führerschaft in der Kategorie Küche und Bad auf der CES 2023 mit neuen intelligenten Innovationen und Designs zur Verbesserung des Wohlbefindens zu Hause

Kohler, Wisconsin (ots/PRNewswire)

Die 1873 gegründete Kohler Co. beginnt ihr 150. Jahr der Bereitstellung von Innovationen, die erstmals auf den Markt kommen, mit der Ankündigung des Sortiments von intelligenten Produkten, die das Unternehmen auf der CES 2023 in Las Vegas vorstellen wird. Der Marktführer in den Bereichen Küche, Bad, Energiesysteme und Gastgewerbe wird Produkte und Dienstleistungen vorstellen, die Menschen dabei helfen sollen, ihr Wohlbefinden zu Hause zu verbessern, und zwar mit Technologien, die eine intelligente Wasserversorgung und ein intelligentes Wassermanagement im Alltag gewährleisten.

Die Schaffung besserer Erfahrungen für Menschen durch die Verbesserung der Wasserbereitstellung und mehr Effizienz ist ein Wettbewerbsvorteil für Kohler. Dies sind einige der Produktinnovationen, die am Stand von Kohler (Nr. 5921) auf der CES präsentiert werden:

Die intelligenten Duschenventile und Duschensteuerungen von Anthem bieten gleichzeitig unterschiedliche Temperatur-, Druck- und Sprüheinstellungen für jeden Wasseranschluss auf Knopfdruck. Das gleichzeitige Spülen mit warmem und kaltem Wasser bietet hydrotherapeutische Vorteile und ein kurbadähnliches Erlebnis zu Hause. Die digitalen intelligenten Duschsysteme von Anthem steuern bis zu sechs Wasserausgänge und zeigen an, wie viel Wasser nach jeder Dusche verwendet wurde, um Menschen über ihren Verbrauch zu informieren.

bieten gleichzeitig unterschiedliche Temperatur-, Druck- und Sprüheinstellungen für jeden Wasseranschluss auf Knopfdruck. Das gleichzeitige Spülen mit warmem und kaltem Wasser bietet hydrotherapeutische Vorteile und ein kurbadähnliches Erlebnis zu Hause. Die digitalen intelligenten Duschsysteme von Anthem steuern bis zu sechs Wasserausgänge und zeigen an, wie viel Wasser nach jeder Dusche verwendet wurde, um Menschen über ihren Verbrauch zu informieren. Duschköpfe und Handduschen der Marke Statement VES (Variable Eco-Spray) verwenden bis zu 40 Prozent weniger Wasser als der typische Duschkopf mit einem Durchlauf von 2,5 Gallonen pro Minute (gpm). Der Niedrigfluss-Sprühmodus des Statement VES ist optimiert, um eine starke Spülabdeckung bei gleichbleibender Wärme zu bieten, was auf zwei wichtige Anforderungen beim Duschen eingeht. Die Statement-Kollektion enthält die Katalyst-Luftinduktionstechnologie von Kohler, die Luft in die Wassertröpfchen einbindet, damit sie sich größer anfühlen, die Wärme länger speichern und so ein luxuriöses langes Bad mit weniger Wasserverbrauch ermöglichen. Statement-Duschköpfe sind mit vorhandenen Rohren kompatibel und lassen sich leicht installieren.

verwenden bis zu 40 Prozent weniger Wasser als der typische Duschkopf mit einem Durchlauf von 2,5 Gallonen pro Minute (gpm). Der Niedrigfluss-Sprühmodus des Statement VES ist optimiert, um eine starke Spülabdeckung bei gleichbleibender Wärme zu bieten, was auf zwei wichtige Anforderungen beim Duschen eingeht. Die Statement-Kollektion enthält die Katalyst-Luftinduktionstechnologie von Kohler, die Luft in die Wassertröpfchen einbindet, damit sie sich größer anfühlen, die Wärme länger speichern und so ein luxuriöses langes Bad mit weniger Wasserverbrauch ermöglichen. Statement-Duschköpfe sind mit vorhandenen Rohren kompatibel und lassen sich leicht installieren. Intelligente Wasserüberwachungssysteme der Marke H2Wise mit Phyn-Antrieb überwachen und verfolgen den gesamten Wasserverbrauch im Haushalt, warnen die Benutzer vor Lecks und bieten Warnhinweise vor dem Gefrieren. H2Wise™+ verfügt über eine Fernabschaltfunktion für den Fall eines katastrophalen Lecks. Im zweiten Quartal 2023 wird eine neue intelligente Funktion eingeführt, die erkennt, wenn Rohre einzufrieren beginnen, und eine Wasservorrichtung der Marke KOHLER Konnect anweist, den Druck kurzzeitig herunterzufahren und mögliche Schäden durch gefrorene Rohre zu minimieren.

überwachen und verfolgen den gesamten Wasserverbrauch im Haushalt, warnen die Benutzer vor Lecks und bieten Warnhinweise vor dem Gefrieren. H2Wise™+ verfügt über eine Fernabschaltfunktion für den Fall eines katastrophalen Lecks. Im zweiten Quartal 2023 wird eine neue intelligente Funktion eingeführt, die erkennt, wenn Rohre einzufrieren beginnen, und eine Wasservorrichtung der Marke KOHLER Konnect anweist, den Druck kurzzeitig herunterzufahren und mögliche Schäden durch gefrorene Rohre zu minimieren. Die intelligente Eir-Toilette bietet praktische Funktionen wie Sitzheizung, Intimreinigung des Benutzers, automatisches Öffnen und Schließen des Deckels, Doppelspülung und intelligente automatische Spülfunktionen, die den WaterSense-Kriterien der WPA entsprechen. Das elegante Design und die verschiedenen Oberflächenoptionen erweitern das Sortiment an Smart-Toiletten von Kohler.

bietet praktische Funktionen wie Sitzheizung, Intimreinigung des Benutzers, automatisches Öffnen und Schließen des Deckels, Doppelspülung und intelligente automatische Spülfunktionen, die den WaterSense-Kriterien der WPA entsprechen. Das elegante Design und die verschiedenen Oberflächenoptionen erweitern das Sortiment an Smart-Toiletten von Kohler. Sprig ist die neue Lifestyle-Marke von Kohler, bestehend aus eleganten Duschinfusionssystemen mit natürlichen Duschinfusionspods, vielseitigen Sprays für Körper und Textilien sowie hochwertigen Badebomben, die mit Aromatherapie einen entspannen Ausstieg aus dem Alltag bieten. Sprig-Infusionssysteme können einfach an eine vorhandene Dusche angebracht werden, um das Wasser mit einer Aromatherapie anzureichern, wodurch es für Menschen einfacher wird, eine tägliche Routine zu einem Moment der Ruhe und des verbesserten Wohlbefindens zu machen.

ist die neue Lifestyle-Marke von Kohler, bestehend aus eleganten Duschinfusionssystemen mit natürlichen Duschinfusionspods, vielseitigen Sprays für Körper und Textilien sowie hochwertigen Badebomben, die mit Aromatherapie einen entspannen Ausstieg aus dem Alltag bieten. Sprig-Infusionssysteme können einfach an eine vorhandene Dusche angebracht werden, um das Wasser mit einer Aromatherapie anzureichern, wodurch es für Menschen einfacher wird, eine tägliche Routine zu einem Moment der Ruhe und des verbesserten Wohlbefindens zu machen. Die Alo-Kachel von ANN SACKS, einem Kohler-Unternehmen, wird zu 50-70 Prozent aus recyceltem Glas aus weggeworfenen Fernseh- und Computerbildschirmen hergestellt. Sie wird auch auf der CES präsentiert.

Als Preisträger des CES Innovation Award 2023 wird das Kohler-Bad Stillness Infinity Experience dieses Jahr sein Debüt vor Ort geben, so dass Besucher das intelligente Badeerlebnis riechen, hören und fühlen können, das das Badezimmer in einen Rückzugsort für Entspannung und Wohlbefinden verwandelt.

Kohler führt mit der mobilen App von KOHLER Konnect die Ferndiagnose ein, um ein Höchstmaß an Kundenbetreuung bei der Fehlerbehebung für Produkte zu bieten, die mit der mobilen Kohler-Konnect-App verbunden werden können. Sie bietet sofortiges Feedback zum Status von Geräten, Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Diagnose und Behebung von Problemen sowie die Möglichkeit, Daten zu übertragen und Menschen direkt mit einem Kundendienstmitarbeiter zu verbinden, damit sie personalisierten Support erhalten können. Die Ferndiagnose ist ab sofort für die intelligente Anthem-Dusche und den intelligenten PerfectFill-Wanneneinlauf – ausgezeichnet mit einem CES Innovation Award 2022 – erhältlich, und wird eine Option für zukünftigte Produkte sein, die KOHLER Konnect unterstützen.

Informationen über die Kohler Co.

Die Kohler Co. wurde 1873 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kohler, Wisconsin. Sie ist eine der ältesten und größten privat geführten Gesellschaften in Amerika, die sich aus mehr als 40.000 verbundenen Unternehmen zusammensetzt. Mit mehr als 50 Produktionsstandorten weltweit ist Kohler ein global führendes Unternehmen im Bereich Design, Innovation und Herstellung von Küchen- und Badprodukten, luxuriösen Schränken, Fliesen und Leuchtkörpern, Motoren, Generatoren und sauberen Energielösungen. Kohler ist zudem Eigentümer/Betreiber von zwei mit fünf Sternen ausgezeichneten Unternehmen – einem Gastronomiebetrieb und einem Golfplatz – in Kohler, Wisconsin, und St. Andrews, Schottland. Der Golfplatz Whistling Straits von Kohler veranstaltete 2021 den 43. Ryder Cup. Das Unternehmen entwickelt auch Lösungen für dringende Probleme, um etwa sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für unterversorgte Gemeinschaften auf der ganzen Welt bereitzustellen und die Lebensqualität für die heutige und die zukünftigen Generationen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf kohlercompany.com.

Believing in Better – Glauben an das Bessere: einen besseren Planeten, bessere Gemeinschaften, ein besseres Leben

Believing in Better ist die Kohler-Strategie für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Wirkung und basiert auf der Betriebsphilosophie des Unternehmens, dass sein Bestes immer noch besser werden kann – für den Planeten, die Menschen, die Gemeinschaften und das Unternehmen. Believing in Better hat drei Säulen: ein besserer Planet, bessere Gemeinschaften und ein besseres Leben. Über jede dieser Säulen arbeitet Kohler daran, Produkte und Programme zu entwickeln, die nicht nur für sein Unternehmen, sondern auch für die Gemeinschaften, denen es dient, und für das Leben der Menschen, die seine Produkte verwenden, von Bedeutung sind.

Ansprechpartner: Stephen Maliszewski Jillian Rosone stephen.maliszewski@kohler.com Jillian.rosone@kohler.com

