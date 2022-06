UL

UL von Siemens Gamesa zur Durchführung der Zertifizierung auf der Grundlage der Einhaltung des europäischen Netzkodex ausgewählt

Northbrook, Ill. (ots/PRNewswire)

Siemens Gamesa und UL unterstützen den schnell wachsenden europäischen Markt für erneuerbare Energien.

Die Arbeiten an der Onshore-Plattform Siemens Gamesa 5.X in Deutschland, Großbritannien und Spanien beginnen.

UL, ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitswissenschaften, hat Siemens Gamesa in Polen die „Grid Code Compliance Unit"-Zertifizierung für seine Turbinen der 2.X-Plattform sowie Komponentenzertifikate für seinen Power Manager Unified Architecture-Kraftwerksregler (PPC) verliehen, die sowohl den polnischen (EqC/RoGA) als auch den spanischen (NTS SEPE V2.1 und NTS SENP V1.1) Netzanschlussregeln entsprechen.

Siemens Gamesa Renewable Energy hat UL mit der Zertifizierung einer Reihe von Turbinen gemäß den Netzanschlussregeln vor der Markteinführung in Europa beauftragt – weitere Zertifizierungsarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Die Zertifizierung durch UL bedeutet, dass Siemens Gamesa jetzt Produkte in expandierenden Märkten in Polen und Spanien verkaufen und aktivieren kann.

In den letzten Monaten haben Spanien und Polen ihre Netzanschlussregeln gemäß der EU -Verordnung 2016/631 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger veröffentlicht. Die Netzbetreiber benötigen Geräte- und Komponentenzertifikate, um den Anschluss an die Netze in diesen Gebieten zu ermöglichen, in denen ein Anstieg der Entwicklung sauberer Energie erwartet wird.

Der polnische Windenergieverband schätzt, dass das Land bis 2035 das Potenzial hat, bis zu 24 GW Onshore-Wind zu entwickeln, während Spanien bis 2030 eine Kapazität von 50 GW installieren will.

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa dazu führen wird, dass weitere Länder neue Zertifizierungsstandards für die Einhaltung der Netzkodizes einführen werden. Nach Schätzungen von WindEurope werden in den nächsten fünf Jahren rund 105 GW neue Windenergiekapazität auf dem gesamten Kontinent installiert.

UL wird die Projekte im Laufe des Jahres 2022 vorantreiben, unter anderem auch die Zertifizierungsarbeiten für die Siemens Gamesa 5.X-Turbinenplattform gemäß den deutschen, britischen und spanischen Netzkodizes. Die Komponentenzertifizierung für das Kraftwerkssteuerungsprodukt von Siemens Gamesa erfolgt ebenfalls nach deutschen Netzkodizes.

„Wir freuen uns sehr, mit UL zusammenzuarbeiten", erklärte Julen Ortega Rodríguez vom Global Certification Technical Project Management bei Siemens Gamesa. „Auf der Grundlage ihres Fachwissens, ihrer Fähigkeiten und ihrer Akkreditierung für die Zertifizierung der Einhaltung der Netzanschlussbedingungen in den schnell wachsenden Märkten Deutschlands, Spaniens und Polens sowie in anderen europäischen Ländern haben sie zwei unserer Onshore-Windturbinenprodukte und unsere Kraftwerkssteuerung zertifiziert und uns damit geholfen weiter in Richtung einer bedeutenden, erneuerbaren, sauberen Energiequelle voranzutreiben."

„Das ist ein wichtiger Teil bei der Einführung erneuerbarer Energien, da Wachstum und Dynamik auf Sicherheit und Zertifizierung treffen", so Guido Bröring, Leiter der Grid Integration-Gruppe von UL. „Wir sind stolz darauf, diese Arbeit für Energieakteure weltweit durchführen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Siemens Gamesa bei Compliance-Projekten in Großbritannien, Deutschland und Spanien Anfang 2022 fortzusetzen."

