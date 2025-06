Qwarzo

Lebensmittelverpackungen - Qwarzo expandiert in ganz Europa und wird von großen Coffee-Marken übernommen

Brescia, Italien (ots/PRNewswire)

Starbucks und Lavazza übernehmen die rein italienische Technologie auf Mineralienbasis

Qwarzo, ein italienisches Unternehmen, das sich auf Materialien der nächsten Generation für die Verpackungs- und Lebensmittelbranche spezialisiert hat, beschleunigt seine europäische Expansion mit der Übernahme seiner bahnbrechenden Technologie durch globale Marken wie Starbucks und Lavazza.

"Wir glauben, dass Innovation sowohl unsichtbar als auch wirkungsvoll sein muss", sagt Luca Panzeri, Qwarzo-Gründer & CTO. "Die Partnerschaft mit Starbucks zeigt, dass skalierbare, verantwortungsbewusste Lösungen nicht nur möglich sind, sondern auch bereits umgesetzt werden. Zwischen Eislöffeln, Kaffeerührern, Kaffeetassen, Tellern und Besteck wurden bereits mehr als eine Milliarde Artikel mit Qwarzo®-Beschichtung verkauft."

Nach mehr als 20 Jahren Forschung und Entwicklung bietet Qwarzo jetzt eine mineralische Beschichtung auf Kieselerdebasis an, die Kunststoffauskleidungen in Einwegprodukten ersetzt. Diese patentierte Beschichtung bildet eine leistungsstarke Barriere gegen Wasser, Fett, Sauerstoff und Hitze, die die Integrität des Behälters bewahrt und gleichzeitig den Geschmack des Getränks im Inneren schützt.

"Qwarzo® schützt das Getränk vor der Tasse und die Tasse vor dem Getränk", erklärt Panzeri. "Es verbessert das Papier mit Widerstandsfähigkeit und Lebensmittelsicherheitsmerkmalen, ohne Plastik oder absichtlich hinzugefügtes Mikroplastik oder PFAS."

Die bisher bekannteste Anwendung ist der neue Starbucks-Becher mit Deckel, der im Mai 2025 eingeführt wurde und nun in ganz Europa eingeführt wird. Die neue Lösung zum Mitnehmen, die in Zusammenarbeit mit Transcend Packaging, Metsä Board und Qwarzo entwickelt wurde, ersetzt sowohl die Innenauskleidung als auch die Einweg-Plastikdeckel. Der Becher wird aus vollständig rückverfolgbaren Zellulosefasern aus Nordeuropa hergestellt, während der Deckel aus Qwarzo®-beschichteten Zellstofffasern besteht - stark genug, um auch bei heißen Flüssigkeiten seine Form zu behalten.

Das Produkt ist zu Hause kompostierbar, kann zusammen mit Papier recycelt werden und ist mit der bestehenden Abfallinfrastruktur kompatibel. Dank dieser Konstruktion muss der Becher beim Recycling nicht mehr vom Kunststoff getrennt werden - ein wesentliches Hindernis bei der herkömmlichen Becherentsorgung.

In seinen offiziellen Mitteilungen gab Starbucks bekannt, dass der neue Becher bereits in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, der Schweiz und Ungarn erhältlich ist und bis Ende 2025 auch in Großbritannien und Irland eingeführt werden soll. Vincent Mooji, Direktor von Circpack by Veolia, wurde von Starbucks über den beschichteten Qwarzo®-Becher zitiert: "Indem diese Innovation die Verarbeitung durch bestehende Recycling-Infrastrukturen erleichtert, unterstützt sie echte Fortschritte bei der Reduzierung von Kunststoffabfällen und verbessert gleichzeitig die Materialrückgewinnung."

Parallel dazu hat in der Kategorie Vending Lavazza Spain in Zusammenarbeit mit Flo Group Qwarzo®-beschichtete Becher für seine öffentlichen Kaffeeautomaten in Spanien eingeführt und damit die Anpassungsfähigkeit der Technologie auch in automatisierten Vertriebssystemen mit hohen Stückzahlen demonstriert. Flo Group produziert und vertreibt auch aktiv Qwarzo®-beschichtete Becher für den deutschen Markt zusammen mit einer der bekanntesten deutschen Kaffeemarken.

Grom, die italienische Premium-Gelato-Marke, die zu Unilever gehört, hat Qwarzo® schon früh mit seinen Qwarzo®-beschichteten Papierlöffeln eingesetzt und damit die branchenübergreifende Vielseitigkeit der Technologie unter Beweis gestellt. Venchi, das berühmte italienische Schokoladen- und Eiscremeunternehmen, hat Qwarzo®-beschichtetes Besteck gekauft.

Produkte mit Qwarzo®-Beschichtung sind von DIN CERTCO als heimkompostierbar zertifiziert, als Papier recycelbar und von der EU Single-Use Plastics Directive ausgenommen. Qwarzo® enthält keine absichtlich zugesetzten PFAS oder Mikroplastik. Seine Leistung wird ohne Kompromisse bei Geschmack, Sicherheit oder Recyclingfähigkeit erreicht.

Qwarzo hat zahlreiche Anerkennungen erhalten, darunter den Titel "Sustainability Leaders 2025" von Il Corriere della Sera und Statista. Zu den weiteren Auszeichnungen gehören der Semi Innovation Award, der Tocco Future Materials Award, der SIGEP Innovation Award für den ersten plastikfreien Barriere-Eisbecher und der "Zero Waste Product of the Year" für den Papierhaken für die Landwirtschaft.

Weitere Informationen: https://www.qwarzo.com

Qwarzo - Unternehmensprofil

Qwarzo ist ein innovatives italienisches KMU mit Sitz in Brescia (Italien) , das sich auf nachhaltige, leistungsstarke Alternativen zu Kunststoffbeschichtungen konzentriert. Das Aushängeschild des Unternehmens ist eine Siliziumdioxid-Beschichtung auf Mineralbasis, die auf Papier, Textilien, Metalle und andere Materialien aufgetragen werden kann und diese wasser-, fett- und hitzebeständig macht, ohne die Recyclingfähigkeit oder Kompostierbarkeit zu beeinträchtigen.

Qwarzo® veredelt FSC®- und PEFC®-zertifiziertes Papier mit Barriereeigenschaften und verhindert gleichzeitig die Migration von Chemikalien - ein Problem, das bei herkömmlichen Beschichtungen auf Kunststoff- oder PFAS-Basis häufig auftritt.

Website: https://www.qwarzo.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2708411/Qwarzo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2708412/Qwarzo_Founder_and_CTO_Luca_Panzeri.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2090785/QWARZO_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lebensmittelverpackungen---qwarzo-expandiert-in-ganz-europa-und-wird-von-groWen-coffee-marken-ubernommen-302480158.html