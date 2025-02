act entertainment ag

New Yorks Stand-Up Sensation - zum ersten Mal in der Schweiz

Modi, der vom Hollywood Reporter zu einem der 10 besten Comedians in New York City gewählt wurde, ist einer der gefragtesten Comedy-Künstler der Branche.

Modi, mit gebürtigem Namen Mordechi Rosenfeld, trat bei HBO, CBS, NBC, ABC, Comedy Central, Howard Stern und E! Entertainment auf und erhielt begeisterte Kritiken in der New York Times, Time Out NY und der New York Post.

Geboren in Tel Aviv, Israel, wanderte Modi im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten aus und wuchs auf Long Island auf. Nach seinem Abschluss an der Boston University arbeitete er als Investmentbanker, bis er bei seiner ersten Open-Mic-Night erkannte, dass Stand-up seine wahre Berufung ist.

Ausgestattet mit einem scharfen Verstand und einem guten Gespür für das Publikum hat sich Modi zu einer erfolgreichen Grösse in der pulsierenden New Yorker Comedy-Szene entwickelt, in der er häufig seine Herkunft thematisiert und sowohl beim jüdischen Publikum als auch bei Fans jeglicher Herkunft und Weltanschauung beliebt ist. Modi hat sich selbst in HBO's Crashing und Netflix's When Jews Were Funny gespielt. Er hat auch in mehreren Spielfilmen mitgewirkt und in zwei davon die Hauptrolle gespielt: Waiting for Woody Allen, der das LA Film Festival gewann, und Stand Up, ein abendfüllender Film.

Wir können es kaum erwarten, ihn hier zu haben und sein komödiantisches Talent zu erleben. Informationen zur Show: Mittwoch, 21.05.2025, Genf - Uptown Geneva, 19.30 Uhr

