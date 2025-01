act entertainment ag

Das Line-Up ist komplett!

Greenfield Festival kündigt das gesamte Line-Up für 2025 an

Slipknot, Avenged Sevenfold, Electric Callboy & viele mehr!

Das Line-Up 2025 ist nun komplett!

Zürich, 30.01.2025 – Das Greenfield Festival freut sich, das vollständige Line-Up für die diesjährige Veranstaltung bekannt zu geben. Vom 12. bis 14. Juni 2025 werden auf dem Flugplatz Interlaken 36 internationale und nationale Bands auftreten und für feurige Stimmung sorgen.

Folgende Bands vervollständigen das Line-Up des Greenfield Festivals 2025:

Avenged Sevenfold | Einmal festhalten, bitte! Avenged Sevenfold kommen als Headliner ans Greenfield Festival! Die vielseitige Heavy Metal Band aus Kalifornien beehrt uns mit ihrem neuen Album “Life Is But a Dream…” und schenkt uns natürlich auch ihre grössten Hits ein. Wir freuen uns auf ein gewaltiges Gitarren-Donnerwetter und den einzigartigen Gesang von M. Shadows, wenn Avenged Sevenfold bei uns einfahren. Hoch die Pommesgabeln!

Powerwolf | Mehr als 20 Jahre Powerwolf! Das sind mehr als 20 Jahre Power Metal der Extraklasse, das sind 10 starke Studioalben, das ist eine fulminante Karriere, auf die die deutsche Band bauen kann. Zu den Markenzeichen der Band gehören auch ihre wortwörtlich explosiven Liveshows, denn an Pyrotechnik wird hier nicht gespart. Eine Show für alle Sinne, die wir im Juni am Greenfield Festival live miterleben dürfen!

Sex Pistols feat. Frank Carter | Bekannt für ihr legendäres Punk-Album «Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols” Ende der 70er Jahre kommen die Gründungsmitglieder der Sex Pistols: Paul Cook, Steve Jones und Glen Matlock mit niemand geringerem als Frank Carter zurück auf die Bühnen dieser Welt und insbesondere zum Greenfield Festival. Wir können uns auf eine ganz besondere, ja legendäre Show freuen, wenn die Sex Pistols feat. Frank Carter Hits wie “God Save The Queen” oder “Anarchy In The UK” nach Interlaken bringen.

Grandson | An grandson geht kein Weg vorbei! Der musikalische Tausendsassa fühlt sich in verschiedensten Genres wohl, vermischt Rock, Hip-Hop und elektronische Elemente zu einem einzigartigen grandson-Sound. Neben Kollaborationen mit Musik-Grössen wie Mike Shinoda von Linkin Park oder Travis Barker von blink-182, lieferte grandson auch musikalische Untermalung in einigen Blockbuster-Filmen wie „The Suicide Squad“ oder „Venom: The Last Dance“. Wir sind gespannt, was grandson auf sein letztes Album “I Love You, I’m Trying” folgen lässt, derweil lassen wir der Ekstase freien Lauf, wenn Hits wie “Blood // Water”, “Dirty” oder “Darkside” von der Bühne erklingen!

Cemetery Skyline | Die finnische Super-Group bestehend aus: Markus Vanhala (Insomnium, Omnium Gatherum), Santeri Kallio (Amorphis), Vesa Ranta (Sentenced), Victor Brandt (Dimmu Borgir) und Mikael Stanne (Dark Tranquility) überzeugen als Botschafter des melodischen, melancholischen und dunklen Rocks. Die nordischen Wurzeln kriegt man nicht aus der Band, aber zum Glück können wir die Band fürs Greenfield Festival in den Süden holen!

The Warning | Das Schwestern-Trio aus Monterrey, Mexiko hat 2014 mit ihrer Coverversion von Metallicas “Enter Sandman” einen viralen Hit gelandet, der Millionen von Views auf YouTube hat und selbst von Metallica gelobt wurde. Was danach folgte war ein unglaublicher Aufstieg und Tourneen mit niemand Geringerem als den Foo Fighters, Muse, The Killers oder Guns ‘n’ Roses. Was soll sie da noch aufhalten können?! Wir sind gespannt auf ihren Auftritt beim Greenfield Festival!

Talco | Zum 20-jährigem Jubiläum veröffentlichen die italienischen Ska-Punks ein Livealbum namens “20th Anniversary Live”, das sie auf verschiedenen Shows auf Tournee aufgenommen haben. Der schnelle Ska-Punk der Band aus Venedig hat schon für manch Furore auf Festivals gesorgt, wie wir auch am Greenfield Festival wissen. Auf den Aufnahmen des neuen Livealbums hört man das Herz der Band, die Wärme des Publikums und die gemeinsame Bindung und die explosive Euphorie. Weg mit den Alltagssorgen, Turnschuhe an und let’s dance with Talco!

Good Riddance | Ihre schnell getakteten Hymnen zeigen die politischen und sozialen Missstände ihrer Heimat und dieser Welt auf. 1995 haben Good Riddance ihr Debüt “For God and Country” veröffentlicht, auf dem sie den Grundstein ihres unverkennbaren Musikstils gelegt haben. Ihre neuste Single “No More System to Believe In” ist eine klare Anspielung auf das kaputte System der heutigen Zeit, doch auch ein Reminder, dass wir selbst für unsere Zukunft verantwortlich sind und uns dafür einsetzen müssen.

Selbstbedienung | Die Band startet mit neuer Besetzung komplett neu durch. Musikalisch liefert das Trio einen kraftvollen Frische-Kick in Form von energiegeladenem Punk Rock. Verzerrte Gitarren, sozialkritische Texte und fette Drums schnüren das Paket. Auf ihrem neuen Album findet sich auch die St. Pauli Hymne “Fight On” mit ZSK, das zum Mitsingen einlädt, ja gar verpflichtet!

Unified Move | Die Schweizer Hardcore Band Unified Move wurde 2012 gegründet und hat mittlerweile schon halb Europa bereist. Mit ihrem kraftvollen Sound, harten Riffs, schweren Breakdowns und fesselnden Vocals haben Unified Move in vielen kleinen Clubs und auf DIY-Bühnen Fans dazugewonnen. “Trust in your best friends, look up to the hazard.” ist das Motto der Band, die mit ihrer geballten Wut die Moshpits des Greenfield Festivals zum Toben bringen wird.

Sickret | Seit 2010 liefern sie uns abwechslungsreichen Nu Metal made in Switzerland. Sie beweisen, wie frisch das Genre auch heute noch klingen kann. Gekonnt mischen sie Hardcore und Crossover-Elemente mit in ihren Sound ein. In den vergangenen Jahren haben Sickret die Bühne mit Grössen wie Jonathan Davis, Jinjer, Skindred oder Sick Of It All geteilt. 2025 steht ganz im Zeichen weiterer Live-Shows, wo wir am Greenfield Festival sowohl neue Songs wie auch beliebte Hits aus ihrem ganzen Repertoire live erleben können.

Alphornbläser | Eine Tradition auf dem Greenfield Festival und kaum wegzudenken! Sie benötigen keine Einleitung, denn sie lassen die Musik und die Atmosphäre für sich sprechen. Die Headliner der Herzen starten die ersten Circle Pits und Rudermanöver auf dem Festivalgelände und lassen Eiger, Mönch und Jungfrau erzittern. Hoch die Pommesgabeln, here we go again! Es ist uns eine Freude!

