CICG: Besuch des "Blumenmeers" in Zhongshan

Am 9. Dezember besuchte eine Delegation aus prominenten Übersetzerinnen und Übersetzern sowie Vertreterinnen und Vertretern ausländischer Medien im Rahmen der von der CICG Academy of Translation and Interpretation veranstalteten "Experience the Vitality of Zhongshan Tour" die Chrysanthemenmesse von Xiaolan 2023.

Es heißt, dass die kleine Chrysantheme die Entwicklung und den Wandel dieses Landes über Jahrtausende hinweg begleitet hat. Die Menschen in Xiaolan pflegen die alte Tradition, Chrysanthemen anzupflanzen, die hier sehr geschätzt und bewundert werden. Bereits in der Südlichen Song-Dynastie begannen die Bewohnerinnen und Bewohner von Xiaolan, die dem Krieg entkommen waren, Chrysanthemen aus dem Süden der Zentralebene zu pflanzen. Im Jahr 1736 veranstalteten sie eine "Chrysanthemenprüfung", bei der jede Familie ihr Können im Hinblick auf Chrysanthemen präsentierte, was den frühen Vorläufer der heutigen Chrysanthemenmesse darstellt. Im Jahr 1782 organisierte Xiaolan dann die erste Chrysanthemenmesse. Seit dem Holz-Hund-Jahr des Kaisers Jiaqing der Qing-Dynastie findet in Xiaolan alle 60 Jahre ein großes Chrysanthemenfest statt (1814, 1874, 1934 und 1994) . Im Jahr 1979, das die Reform und Öffnung Chinas einläutete, lockte die wieder aufgenommene Crysanthemenmesse in Xiaolan im Ausland sowie in Hongkong und Macau lebende Chinesinnen und Chinesen in ihre Heimatstädte rund um Zhongshan zurück, die begannen, in Fabriken zu investieren. So entstanden nach der Öffnung des Landes die ersten chinesisch-ausländischen Genossenschaftsunternehmen sowie die "Haushalte mit Ersparnissen von zehntausend Yuan", die einen dauerhaften Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Chinas geleistet haben. Die 4. Chrysanthemenmesse im Jahr 1994 zog mehr als 6 Millionen Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland an. Im Jahr 2006 wurde die "Chrysanthemenmesse von Xiaolan" in die erste Gruppe der Schutzlisten für das "Nationale Immaterielle Kulturerbe" aufgenommen. Heute ist die Chrysanthemenmesse von Xiaolan die bekannteste Kultur- und Tourismusveranstaltung in der Region Guangdong-Hongkong-Macau.

Im Chrysanthemengarten von Xiaolan gibt es acht große Ausstellungsbereiche: Chrysanthemenkunst, eine Sammlung berühmter Chrysanthemen, das Blumenmeer, künstlerische Ausstellungen und Darbietungen, kulturelle Ausstellungen, Gastronomie, kreative Märkte und einen Freizeitbereich. Mehr als 20 Gruppen von Chrysanthemenlandschaften und mehr als 800 Chrysanthemenarten, die Gedichte, Gemälde und Schattenbilder miteinander verbinden, veranschaulichen die kulturellen Ausdrucksformen der Chrysantheme. Unvergesslich für Besucherinnen und Besucher sind auch die rund 12.000 Quadratmeter des bunten Blumenmeeres.

Im Chrysanthemengarten können sie zudem Chrysanthemen als Geschmackserlebnis erfahren. Mit Chrysanthemen gekochtes Fleisch, Chrysanthemenwein, Chrysanthemeneis und andere Köstlichkeiten aus Xiaolan sowie die vielfältigen Darstellungen der Chrysanthemenkultur bilden für viele Besucherinnen und Besucher einen wahren Genuss. "In Japan hat die Chrysanthemenkultur ebenfalls eine lange Geschichte, und die Chrysanthemenmesse von Xiaolan hat mir wirklich die Augen geöffnet. Nach meiner Rückkehr werde ich sie meinen Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt empfehlen, damit auch sie die Chrysanthemenmesse von Zhongshan und Xiaolan im nächsten Jahr erleben und darüber berichten können", so UENO TOMOKAZU, ein Journalist aus Japan, voller Begeisterung.

Die Verbindung der herausragenden chinesischen Chrysanthemenkultur mit der modernen Zivilisation hat der Chrysanthemenmesse von Xiaolan eine einzigartige Bedeutung verliehen und viel Raum für die Pflege und Weiterentwicklung dieses Erbes eröffnet. Zhongshan wird seinen "Freundeskreis" mit den Blumen weiter erweitern und das Thema der Freundschaft mithilfe der Chrysanthemen vertiefen und so gemeinsam mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren im In- und Ausland die Entwicklung und Förderung des Wohlstands vorantreiben.