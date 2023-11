RTLZWEI

Diese Woche bei "B:REAL": "Playboy"-Bunnys, Hochzeits-Battle und ein Podcast-Release

München (ots)

Xenia von Sachsen zieht - geschult von Micaela Schäfer - für den "Playboy" blank

Nathalies Geburtstagsfeier mit Verlobungsankündigung

Arielle Rippegather und Melody Haases lang ersehnter Podcast-Release

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

Xenia von Sachsen erhält ein professionelles Coaching in Sachen Nackedei von niemand anderem als Micaela Schäfer für ihr "Playboy"-Shooting. Werden ihr die Tipps der Original-"Nacktschnecke" dabei helfen, das Shooting professionell zu meistern? Nathalie feiert ihren Geburtstag und verkündet ihre Verlobung mit Cosimo. Wer wird zuerst heiraten - sie und Cosimo oder Kader und Isi?"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Hot, hotter, Xenia von Sachsen! Die Prinzessin hat sich dazu entschlossen für das "Playboy"-Magazin zu posieren. Wer könnte da eine bessere Vorbereitungshilfe sein als Deutschlands bekannteste Nacktschnecke, Micaela Schäfer, höchst persönlich? Von Haaren bis Make-up wird Xenia zu einem waschechten Häschen umgestylt. Auch der sexy Blick für die Kamera wird fleißig geübt und perfektioniert. Wie wird Xenia sich bei dem "Playboy"-Shooting schlagen?

Nathalies Geburtstagsfeier steht an. Dieses Jahr wird es pink! Eric und Cosimo lassen sich zu diesem Anlass ganz gemäß dem Partymotto in ein farbenfrohes Makeover einbinden. Das Geburtstagskind hat für die Partygäste auch noch brennende News: sie und Cosimo planen zu heiraten und geben somit den Startschuss zum "Hochzeitsbattle" mit Kader und Isi. Wem wird es zuerst gelingen, die perfekte Hochzeit zu planen?

Nathalies emotionale Achterbahnfahrt bezüglich ihrer Vatersuche nimmt Fahrt auf, als sie und Cosimo die Detektei Sindermann um Hilfe bitten. Doch unvorhergesehene Wendungen setzen ihre Emotionen in Bewegung.

Chris und Flocke setzen alles daran, Gino zu verkuppeln, während Melody und Arielle in den letzten Vorbereitungen für ihre Podcast-Release-Party stecken und sich dabei von einer Sprechtrainerin unterstützen lassen. Die Release-Party steht kurz bevor und die letzten Vorbereitungen werden getroffen bis die Clique zur Feier des Podcasts eintrifft.

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben", montags bis freitags um 17:05 Uhr bei RTLZWEI und danach 30 Tage kostenlos auf RTL+. Das Format wird von der filmpool entertainment GmbH produziert.

Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" fängt da an, wo die üblichen Realityformate aufhören und das echte Leben beginnt: In den privaten Wohnungen, Familien und Betten der Stars und Influencer. Es dreht sich um Liebeskummer, heiße Partys, Glamour und Deep Talk. Viele von Ihnen kennen sich schon seit Jahren und teilen neben Champagnerflaschen und Gossip auch alle Höhen und Tiefen - In der Stadt der Städte: Berlin. Der Kult um Realitystars und Influencer ist größer denn je. Sie führen ein Leben im Rampenlicht. Doch in der dieser Realityserie zeigen sie sich von ihrer privaten Seite. Es wird geflirtet, gelästert und gefeiert!