Alle (ots) - Die richtige Zahlenkombination 2,13,17,26,33,37,5 wurde heute Abend in Frankreich, Spanien und Schweiz getippt. Somit gehen 5 Jahre lang monatlich CHF 2'222 an jede glückliche Gewinnerin oder an jeden glücklichen Gewinner. EuroDreams Das Spiel EuroDreams wird seit Oktober 2023 in der ...

Ein Dokument

mehr