PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich

Einladung zur Medienkonferenz Rotes Kreuz Zürich
Gemeinsam Verantwortung übernehmen - Einblicke in soziale Projekte und Corporate Social Responsibility

Zürich (ots)

Wir laden Sie herzlich zur Medienkonferenz des Schweizerischen Roten Kreuzes Kanton Zürich ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung möchten wir Ihnen nicht nur spannende Einblicke in drei aktuelle Projekte geben, sondern auch ein starkes Zeichen für gelebte gesellschaftliche Verantwortung setzen.

Im Zentrum stehen drei soziale Projekte, die wir Ihnen im Detail vorstellen. Sie erhalten die Gelegenheit, mit Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen, sich ein Bild vor Ort zu machen und mehr über die Bedeutung von Corporate Social Responsibility (CSR) in der Praxis zu erfahren.

Datum: Dienstag, 2. September 2025

Zeit: 10 bis ca. 11.30 Uhr

Ort: SRK Kanton Zürich, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich

Was Sie erwartet:

  • Vorstellung von drei sozialen Angeboten mit gesellschaftlicher Wirkung
  • Möglichkeit zu Interviews
  • Hintergrundinformationen zu CSR und sozialer Verantwortung von Unternehmen

Um welche Projekte geht es?

  • In der Lehrbegleitung werden Jugendliche während ihrer Berufslehre von Coaches und Freiwilligen begleitet, um ihre Lehre erfolgreich abzuschliessen.
  • Perspektive Arbeit hilft Menschen mit Fluchtgeschichte, sich beruflich besser zu integrieren.
  • Rotkreuz-Duo richtet sich an ältere Menschen, die Herausforderungen in ihrem Alltag gemeinsam mit Freiwilligen meistern.

Ein besonderer Moment wird die Checkübergabe durch den Vermögensverwalter Colin&Cie sein, der unsere Arbeit mit einer grosszügigen Spende unterstützt. Zwei Kundenberater und eine Kundenberaterin von Colin&Cie fungieren als Projektpaten und -patin. Sie und die Projektleitenden von drei unterstützten Projekten werden vor Ort sein, um über die Zusammenarbeit zu sprechen und Fragen zu beantworten. Ebenso stehen die am Anlass anwesende Geschäftsleiterin des SRK Kanton Zürich, Manuela Frenjo, und Ursula Hug-Felix, Roland Gerritsen und Dominc Droz von Colin&Cie, den Medien für Fragen und Interviews zur Verfügung.

Pressekontakt:

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich bis Montag, 1. September 2025 an bei anita.ruchti@srk-zuerich.ch, Verantwortliche Medienarbeit SRK Kanton Zürich.

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich
Weitere Storys: Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich
Alle Storys Alle
  • 28.10.2024 – 14:36

    Young Carers in Zürich / Zum Tag der betreuenden Angehörigen am 30. Oktober / Rotes Kreuz Zürich

    Zürich (ots) - Das Zürcher Jugendrotkreuz organisiert für Young Carers Austauschtreffen im Kanton Zürich. Eine junge Teilnehmerin berichtet. Young Carers sind Kinder und Jugendliche, die im familiären Umfeld Aufgaben übernehmen wie beispielsweise die Betreuung kranker Angehöriger oder die Unterstützung der anderssprachigen Eltern bei Amtsgängen. Für Young ...

    mehr
  • 29.08.2024 – 13:50

    Neue Geschäftsleiterin / Führungswechsel beim SRK Kanton Zürich

    Zürich (ots) - Ab September wird Manuela Looser die Geschäftsleitung des Zürcher Roten Kreuzes von Silvia Wigger Bosshardt übernehmen. Silvia Wigger Bosshardt war 16 Jahre für das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Zürich tätig, seit 2012 als Vorsitzende der Geschäftsleitung, und wird diesen Monat pensioniert. Die sorgfältige Nachfolgeregelung war beim SRK ...

    mehr
  • 28.03.2024 – 11:20

    Rotkreuz-Aktion / "2 x Weihnachten" im Kanton Zürich

    Zürich (ots) - Vier grosse Lastwagen mit Anhänger brachten kurz vor Ostern über 50 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel aus der Aktion "2 x Weihnachten" nach Kemptthal. Rotkreuz-Freiwillige sortieren derzeit die gespendeten Geschenke. Für die jährliche Aktion "2 x Weihnachten" des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) spendete die Bevölkerung über die Weihnachtszeit rund 50'960 Geschenke. 50 Tonnen davon verteilt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren