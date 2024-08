Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich

Neue Geschäftsleiterin

Führungswechsel beim SRK Kanton Zürich

Zürich (ots)

Ab September wird Manuela Looser die Geschäftsleitung des Zürcher Roten Kreuzes von Silvia Wigger Bosshardt übernehmen.

Silvia Wigger Bosshardt war 16 Jahre für das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Zürich tätig, seit 2012 als Vorsitzende der Geschäftsleitung, und wird diesen Monat pensioniert. Die sorgfältige Nachfolgeregelung war beim SRK Kanton Zürich frühzeitig ein Thema.

Unter der Führung des Vorstands und Einbezug der ganzen Geschäftsleitung war Ende 2023 klar: Manuela Looser wird die Nachfolgerin und im September 2024 die Stelle als Geschäftsleiterin übernehmen. Sie hat Betriebswirtschaft studiert und Weiterbildungen im Bereich Projektmanagement und Arbeitspsychologie. Als Projektleiterin Entlastung ist sie 2017 beim SRK Kanton Zürich eingestiegen. Seit 2021 ist sie Leiterin des Bereichs Unterstützung im Alltag und Mitglied der Geschäftsleitung. Mit der erfolgreichen Umstellung und Digitalisierung des Rotkreuz-Fahrdienstes hat sie nicht nur ihre Führungsqualitäten und ihre betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten bewiesen, sondern auch die vorbildliche Zusammenarbeit mit Vorstand, Freiwilligen und Mitarbeitenden auf allen Ebenen.

Silvia Wigger Bosshardt hat Ende letzten Jahres schrittweise mit der Einarbeitung begonnen und Manuela Looser Projekte und Führungsaufgaben übertragen. Manuela Looser freut sich auf die neuen Aufgaben: "Die Übergabe erfolgte sehr natürlich und Hand in Hand. Ich freue mich sehr auf die spannende neue Herausforderung in diesem tollen Rotkreuz-Kantonalverband." Die gelungene Nachfolgeregelung freut auch Silvia Wigger Bosshardt, denn es war ihr ein grosses Anliegen, die vielfältigen Aufgaben und die Verantwortung sorgfältig in gute Führungshände zu übergeben. An dieser Stelle dankt ihr das SRK Kanton Zürich für ihr grosses Engagement und die hervorragende Arbeit der vergangenen Jahre.

Über das Zürcher Rote Kreuz

Das SRK Kanton Zürich ist Teil der weltumfassenden Rotkreuz-Bewegung und unterstützt regional mit Beratung, Bildung und bedürfnisgerechter Hilfe unkompliziert und unparteiisch im ganzen Kanton Zürich. Das Rote Kreuz Zürich setzt sich für die Würde, die soziale Integration und die Gesundheit der Menschen vor Ort ein. Das Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation und Selbstbestimmtheit in allen Lebensphasen für verletzliche oder in Not geratene Menschen. Über 2'500 Freiwillige und rund 120 Mitarbeitende engagieren sich in den Bereichen Bildung, Unterstützung im Alltag und Integration. Die unabhängige Hilfsorganisation finanziert sich durch Spenden und Mitgliederbeiträge, Leistungsaufträge sowie Erträgen aus Dienstleistungen und Projekten.