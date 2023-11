Clientis AG

Christian Egli wird neuer CFO der Clientis AG

Die Clientis AG, ein führender Sourcing-Anbieter für kleine und mittelgrosse Banken, ist stolz, Christian Egli ab 1. Januar 2024 als neuen Chief Financial Officer willkommen zu heissen. Mit einer beeindruckenden Karriere mit über 25 Jahren Erfahrung bei der Credit Suisse und einer nachweislichen Erfolgsbilanz im Finanzmanagement bringt Christian nicht nur seine fachliche Expertise, sondern auch eine breite Palette menschlicher Qualitäten in unsere Organisation ein.

Eine der zentralen Aufgaben des Chief Financial Officers (CFO) besteht vor allem darin, die Leistungen der Finanzgruppe zu verbessern und den einzigartigen Mehrwert (USP) der Clientis im Markt deutlicher als Dienstleistung zu präsentieren. Die Kapitalmarktfähigkeit, die auf dem Haftungsverbund basiert, ist ein wertvolles Asset im Markt, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ab dem Jahr 2024 werden diese Leistungen in transparenten Services gebündelt. Dazu gehören Treasury & ALM, die für die Steuerung, Bewirtschaftung und Überwachung der regulatorischen und betrieblichen Liquidität sowie die Refinanzierung am Kapitalmarkt verantwortlich sind. Ebenfalls integraler Bestandteil sind die Konsolidierung und das Rechnungswesen für das Sicherheits- und Solidaritätsnetz der Gruppe. Die Abteilungen für Regulierungen und Revision überwachen die Prozesse konsolidiert, während weitere Services die Abrechnung der Mehrwertsteuer der Gruppe sowie Kommunikationsunterstützung umfassen.

Gefüllter Rucksack mit Kompetenzen und Erfahrungen

In seiner langjährigen Karriere bei der Credit Suisse hatte Christian Schlüsselrollen im Finanzmanagement inne. Als COO Global Human Resources leitete er erfolgreich das Risikomanagement, Technologie/IT, Finanzen und Analytics und führte ein Team von 350 Mitarbeitenden. Als Stabschef des CEO und Leiter des CEO-Büros trug er zuvor massgeblich zur Geschäftsentwicklung bei. Seine Rolle als CFO/Finanzchef bei der Neuen Aargauer Bank, seine Verantwortung als COO der Finanzabteilung der CS Schweiz, seine Erfahrung im Performance Management und Strategiebereich des Privatkundengeschäfts und seine umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Finanzbereichen unterstreichen seine Kompetenz im Finanz-management. Diese vielfältigen Erfahrungen zu Strategie, Organisation, Personalführung, Projektleitung, Finanzen und Steuerung machen ihn zu einem deutlichen Gewinn für die Clientis Gruppe.

Der 51-jährige Christian Egli ist nicht nur ein erfahrener Finanzexperte, sondern auch ein Teamplayer, der sich gerne Herausforderungen stellt. Sein strategisches und analytisches Denken trägt zu durchdachten Geschäftsentscheidungen bei, und er legt Wert auf die Entwicklung seiner Mitarbeitenden. Neben seiner Rolle als versierter Führungskraft ist er auch ein engagierter Familienmensch und leidenschaftlicher Sportler.

Die Geschäftsleitung der Clientis AG freut sich darauf, mit Christian zusammenzuarbeiten und von seiner umfassenden Erfahrung und seinem Engagement zu profitieren. Seine Fähigkeiten und seine bewährte Führungskompetenz werden zweifellos einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung und zum Erfolg der Clientis Gruppe leisten. Wir sind zuversichtlich, dass unter seiner Leitung die finanziellen Aspekte unserer Organisation in sicheren Händen sind und wir gemeinsam neue Ziele erreichen werden.

Die Clientis AG kennt die Herausforderungen der Digitalisierung und bietet als leistungsstarke, marken-unabhängige Sourcing-Partnerin eine zukunftsorientierte, verlässliche und modulare IT-Outsourcing-Lösung an. Die Clientis Serviceplattform ist auf die Bedürfnisse kleinerer und mittelgrosser Banken zugeschnitten, wird stetig weiterentwickelt und bietet eine vollwertige, umfassende und flexible Lösung für alle Facetten des Bankgeschäfts. Zudem können Banken von der Clientis AG Leistungen in allen banktypischen Unterstützungsfunktionen beziehen.