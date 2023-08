Clientis AG

Clientis Gruppe präsentiert erneut ein erfolgreiches Halbjahresergebnis

Bern (ots)

Für das erste Halbjahr 2023 können die 14 Banken der Clientis Gruppe ein erfolgreiches Ergebnis ausweisen. Der Geschäftserfolg konnte deutlich gesteigert werden und das qualitative Wachstum im Kundengeschäft wurde fortgesetzt. Das stabile Rating der Gruppe wurde bestätigt. Mit einer neuen Werbekampagne setzt die Clientis auf persönliche Gespräche und stärkt die regionale Verbundenheit.

"Das positive Wirtschaftsumfeld und unsere regionale Verbundenheit führen zu einem erfreulichen Halbjahresergebnis", sagt Matthias Liechti, CEO der Clientis AG, dem Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der Gruppe.

Die Clientis Banken konnten den Betriebserfolg (Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft) im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres auf CHF 101,0 Mio. (+6,6%) steigern. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft stieg um 9,6% auf CHF 78,0 Mio. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft entwickelte sich mit einem Wachstum von 1,8% auf CHF 12,0 Mio. in einem anspruchsvollen Umfeld erfreulich. Der übrige ordentliche Erfolg verzeichnete einen Rückgang von 7,9% auf CHF 7,9 Mio., was auf einen wesentlich geringeren Beteiligungsertrag zurückzuführen ist.

Der Geschäftsaufwand nahm mit CHF 54,9 Mio. um 7,0% zu. Insgesamt resultierte ein Gruppengewinn von CHF 33,1 Mio. (+4,5%). Die Cost/Income Ratio (Verhältnis vom Geschäftsaufwand zum Betriebserfolg) veränderte sich um +0,2 Prozentpunkte auf 54,4%. Die Clientis Banken beschäftigten Mitte Jahr 518 Mitarbeitende (415 Vollzeitstellen) an 47 Standorten.

Wachstum bei den Hypotheken und Zunahme der Kundengelder

Die Kundengelder wuchsen im ersten halben Jahr um 1,3% auf CHF 9,8 Mrd. Mit den Kundengeldern wurden 84,5% der Ausleihungen finanziert, die sich um 2,4% auf CHF 11,6 Mrd. erhöhten. Davon entfielen 95% oder CHF 11,0 Mrd. auf das Kerngeschäft Hypotheken (+2,4%). Die Kreditvergaben erfolgten unverändert umsichtig nach dem Grundsatz "Qualität vor Quantität". Die Bilanzsumme stieg um 2,0% auf CHF 14,0 Mrd.

Eigenmittel-Anforderungen weiterhin sehr deutlich übertroffen

Nebst dem Bilanzsummen-Wachstum stärkte die Clientis Gruppe ebenfalls ihr traditionell hohes Eigenkapital, und damit die Sicherheit der Kundengelder, um 1,7% (CHF 21,6 Mio.) auf CHF 1,3 Mrd. Die Gesamteigenmittelquote von 20,0% übertrifft die gesetzlichen Eigenmittel-Anforderungen von 12,64% wie bisher sehr deutlich.

Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet die Clientis Gruppe mit einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf.

Stabiles Rating der Clientis Gruppe bestätigt

Die Rating-Agentur Moody's bestätigte im Juni 2023 ihre Bewertungen für die Clientis Banken: "A2" für die langfristige Schuldnerqualität, die Höchstnote "P-1" für die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie den Ausblick mit "stabil". Die hohe Eigenkapitalausstattung, ein qualitativ hochwertiges Kreditportfolio und ein solides Finanzierungsprofil der Clientis Gruppe werden von Moody's unverändert positiv hervorgehoben.

Clientis stärkt regionale Verbundenheit und setzt auf persönliche Gespräche in ihrer erfolgreichen Kampagne

Die Clientis Banken machen ihre Nähe zu den Menschen zum Thema. Für die regional stark verankerten Banken steht das persönliche Gespräch in allen Finanzfragen im Zentrum. Dazu laden in der neuen Kampagne die zwei blauen Stühle mit der Botschaft "Setzen wir uns zusammen" ein. Die Kampagne wurde durch Plakate, Inserate, Geschäftsstellen, Generalversammlungen, Sponsoringaktivitäten und Online-Medien verbreitet. Die Resonanz auf die Kampagne war sehr positiv und hat das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die Banken gestärkt.

Clientis optimiert ihre digitale Arbeitsumgebung mit der Einführung von Microsoft 365

Die schrittweise Einführung von Microsoft 365 bei allen Plattformbanken im Laufe von 2023 ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der internen Prozesse und zur Förderung einer modernen, agilen Arbeitskultur. Die Mitarbeitenden können von verschiedenen Geräten und Standorten aus tätig sein und dennoch reibungslos zusammenarbeiten. Die erhöhte Flexibilität und Effizienz unterstützen die Mitarbeitenden dabei, ihren Kunden einen noch besseren Service zu bieten. Die Banken werden weiterhin in die digitale Infrastruktur investieren, um ihren Mitarbeitenden optimale Arbeitsbedingungen zu bieten und ihre Position als moderne, zukunftsorientierte Bank zu festigen.

Clientis Gruppe

Die Clientis Gruppe vereint aktuell 14 eigenständige Schweizer Regionalbanken unter einem gemeinsamen Dach. Ihr Kerngeschäft sind Hypothekargeschäfte, Zahlungsverkehr sowie Anlegen und Vorsorgen. Zu den Kunden zählen Privatpersonen, KMU und Institutionen. Die Clientis AG als Dienstleistungszentrum der Gruppe beliefert die angeschlossenen Banken sowie unabhängige Regionalbanken und Drittinstitute mit Dienstleistungen in den Bereichen Refinanzierung, IT Services, Marketing und Compliance.