Cohen & Steers wurde von Pensions & Investments als "Best Place to Work in Money Management" ausgezeichnet

New YorkNew York (ots/PRNewswire)

Cohen & Steers, Inc. (NYSE: CNS), ein führender weltweit aktiver Real Assets Specialty Manager, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Pensions & Investments, der internationalen Zeitung für Geldmanagement, als einer der "Best Places to Work in Money Management" ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung für das Jahr 2020 war Teil des neunten jährlichen Umfrage- und Anerkennungsprogramms von P&I, mit dem die besten Arbeitgeber in der Vermögensverwaltungsbranche ermittelt werden sollen.

Robert Steers, Chief Executive Officer, kommentierte:

"Wir glauben, dass unsere Kultur der Exzellenz und Inklusion das beste Umfeld für Mitarbeiter schafft, um bessere Entscheidungen zu treffen und hervorragende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung von Pensions & Investments zu erhalten, vor allem in einem Jahr, in dem die Zusammenarbeit besonders wichtig für den Erfolg war, da wir in einem Remote-Working-Umfeld gearbeitet haben. Wir sind stolz auf das Engagement und die Leidenschaft unserer Mitarbeiter, die dazu beigetragen haben, Cohen & Steers zu einem der besten Arbeitsplätze zu machen."

Michele Nolty, Executive Vice President und Head of Global Human Resources, sagte:

"Wir fördern ein Umfeld, das es jedem ermöglicht, sein volles Potenzial einzubringen. Dadurch können wir Fachkräfte anziehen und halten, und das ist entscheidend für unser Unternehmen und seine Fähigkeit zur Innovation. Alle Mitarbeiter werden angehalten, ihre Meinungen und Ideen zu äußern. Die weltweiten Herausforderungen des Jahres 2020 haben das Beste in Cohen & Steers zum Vorschein gebracht - neue Wege zu finden, um in Verbindung zu bleiben und das gleiche Maß an Exzellenz zu liefern, das unsere Kunden erwarten und verdienen."

Pensions & Investments hat mit der Best Companies Group zusammengearbeitet, um Umfragedaten zu sammeln und zu analysieren, um Unternehmen zu identifizieren, die sich durch ihre Bemühungen um eine Kultur auszeichnen, die Mitarbeiter unterstützt und ihnen hilft, ihr Bestes zu geben. Um in die "Best Places"-Liste von Pensions & Investments aufgenommen zu werden, mussten alle Unternehmen die hohen Anforderungen von Best Companies erfüllen und wurden im Vergleich zu anderen Unternehmen ähnlicher Größe bewertet. Um teilzunehmen, mussten die Unternehmen mindestens 20 Mitarbeiter in den USA haben, eine Vermögenverwaltung oder -beratung für mindestens 100 Millionen US-Dollar anbieten und seit mindestens einem Jahr im Geschäft sein. Eine anonyme Mitarbeiterbefragung, die Mitarbeiterbeteiligung und -zufriedenheit bewertete, machte 75 % der Punktzahl eines Unternehmens aus; eine Arbeitgeberbefragung, die Arbeitsplatzrichtlinien, Praktiken, Leistungen und Demographie bewertete, machte 25 % aus.

Um das "Best Place to Work"-Profil von Pensions & Investments über Cohen & Steers zu lesen, klicken Sie bitte hier.

Um mehr über die Werte und Kultur von Cohen & Steers zu erfahren, besuchen Sie bitte www.cohenandsteers.com

Informationen zu Pensions & Investments. Pensions & Investments, das zu Crain Communications Inc. gehört, ist seit 48 Jahren die Nachrichtenquelle für weltweites Vermögensmanagement. P&I richtet sich an Führungskräfte in leistungsorientierten und beitragsorientierten Pensionsplänen, Stiftungen und Staatsfonds sowie an Mitarbeiter von Investment-Management- und anderen anlagebezogenen Unternehmen. Pensions & Investments berichtet zeitnah und prägnant über Ereignisse, die das Geldmanagement und das Altersvorsorgegeschäft betreffen. Besuchen Sie uns auf www.pionline.com

Informationen zu Cohen & Steers. Cohen & Steers ist ein globaler Investmentmanager, der sich auf liquide reale Vermögenswerte spezialisiert hat, darunter Immobilienpapiere, börsennotierte Infrastruktur- und Aktienbestände sowie bevorzugte Wertpapiere und andere Ertragslösungen. Das 1986 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City mit Büros in London, Dublin, Hongkong und Tokio.

Website: https://www.cohenandsteers.com

Symbole: NYSE: CNS

