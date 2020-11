Empire State Realty Trust, Inc.

Empire State Realty Trust erreicht GRESB 5-Sterne-Rating im ersten Jahr der Teilnahme

In seinem ersten Jahr der Einreichung bei GRESB erhielt der Empire State Realty Trust (NYSE: ESRT) das höchstmögliche GRESB 5-Sterne-Rating und die höchste Green-Star-Anerkennung sowie eine Punktzahl von 88 in der GRESB-Immobilienbewertung 2020, eine Leistung, die ESRT zu den besten 20 % aller Befragten zählt.

"Der ESRT hat bisher noch nie seine Arbeiten zu Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Umweltqualität in Innenräumen vorgelegt. Dieses Ergebnis in unserem ersten Jahr zu erreichen, ist ein Zeugnis unserer mehr als zehnjährigen Arbeit und der Führung von Dana Robbins Schneider, unserer SVP, Energie und Nachhaltigkeit und Direktorin der ESG", sagte Anthony E. Malkin, Vorsitzender, Präsident und CEO.

GRESB ist weltweit als ein strenger Standard anerkannt, der weithin als einer der besten Maßstäbe für die Nachhaltigkeitsleistung von Immobilienunternehmen und -fonds gilt. Diese Anerkennung und Aufnahme in die Top Fünf einer der wettbewerbsfähigsten GRESB-Peer-Groups in den Vereinigten Staaten demonstriert die Branchenführerschaft von ESRT und den innovativen Ansatz für ökologische, soziale und Governance-Praktiken (ESG) in der Immobilienbranche.

ESRT ist stolz darauf, in seinem ersten Jahr der Einreichung etwa 10 Punkte über dem Durchschnitt unserer Vergleichsgruppe und fast 20 Punkte über dem globalen GRESB-Durchschnitt zu liegen. ESRT erreichte eine A-Bewertung, was die höchstmögliche Punktzahl bei GRESB Public Disclosure ist. GRESB Public Disclosure bewertet die Leistung von über 450 börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITs und wertet Indikatoren aus, die mit der GRESB Real Estate Assessment abgestimmt sind.

Das Portfolio des Empire State Realty Trust umfasst über 938320,7 Millionen Quadratmeter, darunter das ikonische, globale Wahrzeichen, das Empire State Building. Dieser Erfolg bestätigt das Engagement des ESRT für Nachhaltigkeit und seine erwiesene Leistung in den Bereichen Energie, Wasser, Abfall und Treibhausgasemissionen. ESRT ist auch das erste Portfolio in den USA, das mit dem WELL Health-Safety Rating ausgezeichnet wurde, einer wissenschaftlichen und evidenzbasierten Bestätigung, dass ESRT den höchsten Standard an Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt hat. Die Einstufung steht im Einklang mit dem Engagement des ESRT für die Qualität der Umwelt in Innenräumen und die intensive proaktive Reaktion auf die globale Pandemie. Der ESRT hat Nachhaltigkeitsziele öffentlich bekannt gegeben und ist der energieeffizienteste REIT in New York City.

Jedes Jahr bewertet und vergleicht GRESB die ESG-Performance von Sachwerten weltweit. Die GRESB-Bewertungen orientieren sich an dem, was Investoren und die Industrie als wesentliche Aspekte der Nachhaltigkeitsleistung von Sachwertanlagen ansehen, und sind auf internationale Berichte über Rahmenbedingungen, Ziele und neue Vorschriften abgestimmt.

"Eine GRESB 5-Sterne-Auszeichnung im ersten Einreichungsjahr zu erreichen, ist zwar extrem selten, aber genau dort habe ich erwartet, Empire Realty Trust zu finden", bemerkte Dan Winters, GRESB Head of Americas. "Ihre Führungsstärke, ihr durchdachter Ansatz zur Energieeffizienz und ihre umweltfreundlichen Ergebnisse haben das Unternehmen an die Spitze der globalen Benchmark 2020 gebracht."

""Nachhaltigkeit ist tief in dem verwurzelt, wer wir sind und was wir jeden Tag tun. Wir nutzen unsere eingebettete Nachhaltigkeitsexpertise und unser Engagement in der Branche, um Nachhaltigkeit im Immobilienbereich zu definieren. Als führendes Unternehmen im Bereich ESG treiben wir mit unseren Praktiken die Strategie unseres Unternehmens voran und schaffen langfristigen Wert für unsere Investoren, Aktionäre, Mieter, Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten. ESRT ist Teil des Gefüges von New York City und setzt sich für die Integration von wirkungsvollen ESG-Praktiken in jeden Aspekt unseres Geschäfts ein" sagte Dana Robbins Schneider, SVP für Energie und Nachhaltigkeit und Direktorin für ESG.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt". ESRT ist führend auf dem Gebiet der Energieeffizienz in der gebauten Umwelt und der Nachhaltigkeit und ist das erste gewerbliche Immobilienportfolio in den USA, das das WELL Health-Safety Rating erreicht hat, eine evidenzbasierte, von Dritten verifizierte Bewertung für alle Arten von Einrichtungen, die sich auf Betriebsrichtlinien, Wartungsprotokolle, Notfallpläne und die Aufklärung von Interessengruppen konzentriert, um ein COVID-19-Umfeld jetzt und umfassendere gesundheits- und sicherheitsbezogene Fragen in der Zukunft anzugehen. Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens umfasst zum 30. September 2020 eine vermietbare Fläche von 10,1 Millionen Quadratfuß, bestehend aus 9,4 Millionen vermietbaren Quadratfuß in 14 Bürogebäuden, darunter neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie etwa 700.000 vermietbare Quadratfuß im Einzelhandelsportfolio.

Informationen zu GRESB

GRESB ist eine auftrags- und investorengeführte Organisation, die den Kapitalmärkten standardisierte und validierte Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG-Daten) zur Verfügung stellt. GRESB wurde 2009 gegründet und hat sich zum weltweit führenden ESG-Benchmark für Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen entwickelt. Allein im Jahr 2020 wurden der GRESB mehr als 1.200 Immobilienportfolios mit mehr als 96.000 Vermögenswerten gemeldet. Unsere Abdeckung im Infrastrukturbereich umfasst mehr als 540 Infrastrukturportfolios und -anlagen. Zusammen machen die gemeldeten Vermögenswerte 5,3 Billionen US-Dollar AUM aus. Die Daten werden von mehr als 100 institutionellen und Finanzinvestoren genutzt, um Investitionen über Portfolios hinweg zu überwachen und die strategischen Entscheidungen zu treffen, die für den Übergang der Branche in eine nachhaltigere Zukunft erforderlich sind.

