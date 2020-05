Elementor

Elementor fördert das Wachstum von WordPress - 7 % aller WordPress-Sites werden inzwischen mit dieser Plattform erstellt

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Für 30 % der neuen Nutzer von Elementor ist auch WordPress neu - und das Unternehmen erreichte inzwischen die 5-Millionen-Website-Marke

Elementor (https://elementor.com/) , die führende Web-Building-Plattform von WordPress, gab heute bekannt, dass 7 % aller WordPress-Websites mithilfe von Elementor aufgebaut werden. Elementor wurde 2016 gegründet und expandiert immer schneller. Es dauerte zwei Jahre, bis die erste Million Websites erreicht war, aber die letzte Million - und damit die Marke von fünf Millionen Websites, die mit dieser codefreien Drag-and-drop-Plattform erstellt wurden - erreichte das Unternehmen in nur drei Monaten. Bedeutende Unternehmens- und Medien-Websites, darunter The New Yorker, TripAdvisor, Vogue, Crunchbase und GrubHub, nutzen inzwischen Elementor.

Aufgrund des Coronavirus, das viele Unternehmen zum Online-Betrieb zwingt, stieg die Nachfrage nach Web-Building seit Ausbruch der weltweiten Pandemie allein in den USA um 32 %. Der starke Zulauf zu Elementor fördert auch das Wachstum der WordPress-Open-Source-Bewegung, da mehr als 30 % der Nutzer von Elementor auch WordPress zum ersten Mal verwenden.

"Über ein Drittel der Websites weltweit werden mit WordPress und Elementor betrieben, und das sorgt immer mehr für die Marktdominanz von WordPress", sagt Yoni Luksenberg, CEO von Elementor. "Wir erreichen unser Ziel, professionellen Web-Buildern weltweit den einfachen Aufbau spektakulärer, an ihre Anforderungen angepasster Websites zu ermöglichen, und gleichzeitig bildet sich eine wunderbare Community für unsere Plattform. Außerdem ist es ausgesprochen wichtig, dass wir noch ungebundene Nutzer in die WordPress-Community einbinden, denn wir entwickeln uns faktisch zur besten Methode zur Erstellung von WordPress-Websites."

Im Rahmen der Bemühungen, seine Nutzer in dieser Krisenzeit zu unterstützen, gab Elementor kürzlich die vorgezogene Einführung seines Experts (https://experts.elementor.com/) -Netzwerks bekannt, mit dem die Mitglieder seiner weltweiten Community die aktuelle hohe Nachfrage erfüllen können. Außerdem ermöglicht es ihnen Zusammenarbeit und eine Expansion ihrer Geschäfte, indem sie ihre Portfolios und Dienstleistungen mit anderen Elementor-Nutzern in 152 Ländern teilen. Das Netzwerk erhielt von Anfang an gutes Feedback von Nutzern rund um die Welt, die bereits mithilfe der Verbindungen über die Plattform Geschäfte abgeschlossen haben.

Ein weiteres Anzeichen für die Beliebtheit von Elementor in der WordPress-Community war vor Kurzem der zweite Gewinn in Folge der jährlichen Plugin Madness-Meisterschaft von Torque Magazine. Elementor setzte sich unter 64 nominierten Plugins (aus insgesamt 55.000 WordPress-Plugins) durch und errang in der letzten Runde 82 % der abgegebenen Stimmen.

Unternehmensbiografie:

Elementor ist die führende Website-Builder-Plattform auf Wordpress. Mit über 5 Millionen Websites bedient die codefreie Open-Source-Plattform von Elementor Web-Entwickler, Designer und Vermarkter in 152 Märkten. Elementor sieht seine Aufgabe darin, das Web-Building radikal zu vereinfachen und es Web-Profis und -Agenturen zu ermöglichen, ihr kreatives und geschäftliches Potenzial auszuschöpfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.elementor.com (https://elementor.com/) oder folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/elemntor/) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCt9kG_EDX8zwGSC1-ycJJVA) .

