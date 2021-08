Bio Marché AG

Endlich wieder Bio Marché!

Ausnahmsweise im September

Zofingen (ots)

Nach einem Jahr "Zwangspause" und einer vorsorglichen Verschiebung in den Herbst verwandelt sich die Altstadt von Zofingen am Wochenende vom 3. bis 5. September endlich wieder in ein einzigartiges Genussparadies. Besucher, Aussteller wie Veranstalter freuen sich gemeinsam auf das lang ersehnte Wiedersehen am Schweizer Bio-Festival "Bio Marché".

Das Aargauer Städtchen Zofingen bietet eine einzigartige Kulisse für das Schweizer Bio-Festival. Die Bio-Produzenten, -Verarbeiter und -Händler aus dem In- und Ausland zeigen ihre Produkte an traditionellen Holzmarktständen in den Gassen der historischen Altstadt. Am Bio Marché ist es Tradition, dass die meisten Produzenten persönlich vor Ort sind. Das macht die Produkte und die Geschichte dahinter direkt erlebbar. Unter den Ausstellern findet sich natürlich auch die Bio Suisse. In einer speziellen Bauerngasse zeigen Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern die ganze Vielfalt der Schweizer Bio-Landwirtschaft. Auch Hauptsponsor Lidl Schweiz ist mit von der Partie: Im "Lidl Bio-Dörfli" darf man sich viele leckere Bio-Produkte freuen, und zu bestimmten Zeiten ist Fernsehkoch René Schudel vor Ort.

Ein sicheres und schönes Festival für die ganze Familie

Gemäss aktuell geltender Bestimmungen gibt es für Märkte kaum Einschränkungen. So ist der Besuch des Bio Marché ohne Masken- und Zertifikatspflicht möglich, und es gibt keine speziellen Vorgaben bei der Verpflegung. Das Schutzkonzept enthält dennoch einige Empfehlungen für die Besucher sowie verpflichtende Bestimmungen für Aussteller. Um möglichst grosse Abstände zu ermöglichen, wurden bewusst weniger Aussteller zugelassen, und für den Besuch wird ein Rundgang empfohlen. Zudem wird in diesem Jahr auf das (Indoor-)Kinderparadies verzichtet, und die Aussteller der Sonderausstellung "Natürlich Bauen & Wohnen" finden sich diesmal nicht in einem grossen Zelt, sondern in kleinen separaten Ständen.

Trotz leichter Anpassungen: Das Rahmenprogramm kann sich auch in diesem Jahr absolut sehen lassen! Bio-Festwirtschaften locken mit Köstlichkeiten, die Bauernhoftiere im Streichelzoo begeistern kleine und grosse Kinder, und mitten in der Altstadt wird ein Naturgarten aufgebaut. Zahlreiche Strassenkünstler und Musiker verbreiten heitere Ferienstimmung in den Gassen, und jeden Tag zu Marktschluss findet bei der Markthalle ein Konzert statt. Der Eintritt zum Bio Marché ist frei! www.biomarche.ch