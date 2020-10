Untappd

Untappd wird Gastgeber des ersten europäischen virtuellen Bierfestivals

November-Veranstaltung mit anschließenden Bierverkostungen, bei denen das Bier direkt an die Teilnehmer verschickt wird

Untappd, die weltweit führende Social-Media-Anwendung für Bier und Brauereien, kündigte heute Eintrittskarten für ihr erstes virtuelles Untappd-Festival an: die europäischen Ausgaben sind jetzt zum Kauf erhältlich. Die einwöchige virtuelle Veranstaltung umfasst eine Vielzahl von Live-Inhalten, gepaart mit einer interaktiven Festivalkarte, die es den Besuchern ermöglicht, nach Belieben teilzunehmen und die Angebote des Festivals ab Samstag, 14. November, 19.00 Uhr MEZ, in aller Ruhe zu erkunden.

In Zusammenarbeit mit dem Online-Bierhändler Beer Merchants beinhalten die Eintrittskartenpakete eine Lieferung von während der Veranstaltung in exklusiven Verkostungen vorgestellten Biersorten direkt an die Teilnehmer. Die Teilnehmer können aus Paketen wählen, die Live-Verkostungen am Samstag, Sonntag oder für beide Tage beinhalten. Jede Eintrittskarte umfasst eine kuratierte Auswahl an Biersorten, die an die Teilnehmer verschickt werden, den Zugang zu der begleitenden Live-Verkostung und ein Wochenende voller virtueller Feierlichkeiten. Eintrittskarten können ab dem 6. Oktober. 12:00 Uhr MEZ, bis zum 2. November, 22:00 Uhr MEZ, erworben werden.

"Bevor COVID-19 zuschlug, waren wir in Untappd damit beschäftigt, Pläne für unser erstes Europäisches Bierfestival zu schmieden. Wir hätten damals nie gedacht, dass wir es virtuell gestalten würden, aber die Pandemie hat uns allen gezeigt, was möglich ist, wenn wir flexibel und kreativ sind", erklärte Talia Spera, Vizepräsidentin für Festivals & Live-Events bei Untappd. "Unsere europäischen Nutzer haben Untappd immer voller Begeisterung unterstützt und ihre Liebe zum Bier ist einzigartig. Wir freuen uns, diese besondere Erfahrung anbieten zu können. Wir können dadurch auf eine Weise zusammenkommen, die Spaß macht, einnehmend ist und vor allem auch sicher ist

Diese Veranstaltung knüpft an den Erfolg von Untappds erstem Virtual Beer Festival in den USA an, für das die Eintrittskartenpakete in nur einer Woche ausverkauft waren. Zusätzlich zu fünf Bierverkostungen pro Tag wird das Festival Interviews mit Braumeistern und offene Fragen und Antworten, Live-Bands, Brauereiführungen und vieles mehr beinhalten. Zu den Brauereien, die an der Veranstaltung teilnehmen, gehören Other Half Brewing Co., Neon Raptor Brewing Co., Lervig, Garage Beer Co., SingleCut Beersmiths, Põhjala, Brasserie de la Senne, Jack's Abby Craft Lagers, Omnipollo und Koninklijke Grolsch.

"Wir von Beer Merchants freuen uns, gemeinsam mit Untappd an diesem kreativen Festival teilzunehmen. Es ist eine großartige Gelegenheit, das, was wir am besten können, nämlich Versand und Abwicklung, zu nutzen, um Bierliebhabern eine Möglichkeit zu bieten, an einer interaktiven Veranstaltung wie dieser teilzunehmen", so Ben Selby, Operations Manager bei Beer Merchants. "Sich bei einem Bier zu treffen, ist etwas, das wir heutzutage alle vermissen, und wir sind stolz darauf, einen Weg zu bieten, diese Art der sozialen Interaktion neu zu erschaffen

Die Preise der Eintrittskarten reichen von £35 - £69 zuzüglich Versandkosten. Weitere Informationen zu den in Frage kommenden Zustelldienstbereichen der Pakete finden Sie hier - https://www.beermerchants.com/delivery.

Mehr über das European Virtual Beer Festival und Informationen zum Ticketverkauf finden Sie hier - https://untappd.com/europevirtual

