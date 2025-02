HUBLOT SA

EIN DRITTER VENDÉE GLOBE FÜR ALAN ROURA: HUBLOT FEIERT DIE UNGLAUBLICHE ZÄHIGKEIT DES SEGLERS

Jede Vendée Globe ist einzigartig. Jedes Rennen ist eine neue Herausforderung.

Eine Reise um die Welt, eine neue Seite in der Geschichte und der ständige Wunsch, noch weiter zu gehen. Alan Roura und Hublot teilen diese Besessenheit: die Grenzen ausloten, nach Spitzenleistungen streben, die Zukunft schreiben, immer und immer wieder. Alles zu geben, was man hat, bis zum Ende. Bis zur letzten Meile kämpfte Alan Roura unermüdlich gegen die Elemente, um seine IMOCA Hublot ins Ziel zu bringen.

Ein Kunststück, das perfekt veranschaulicht, was es bedeutet, Höchstleistungen zu erbringen: sich um jedes Detail zu kümmern, an seine Grenzen zu gehen, sich von einem Moment zum anderen neu zu erfinden. Diese Ausgabe 2024-2025 hat dies einmal mehr bewiesen: Extreme Bedingungen, technische Herausforderungen, kurzfristige Wetterumschwünge... alles kann sich innerhalb eines Augenblicks ändern. Trotz jahrelanger Erfahrung muss man bei Null anfangen, alles neu überdenken und neu erfinden. In der Uhrmacherei, wie auch auf See, ist die Bewältigung von Herausforderungen nie eine Selbstverständlichkeit!

Die Schweizer Flagge weht wieder im Kanal von Les Sables d'Olonne! Am Montag, den 3. Februar 2025 um 12h57'48'' überquerte Alan Roura als 18. die Ziellinie der Vendée Globe 2024-2025 und vollendete damit seine dritte Solo-Weltumsegelung ohne Unterstützung. Am Steuer der IMOCA Hublot hat er seine bisherige Regattazeit um fast 10 Tage verbessert und 28.553 Meilen in 84 Tagen, 55 Minuten und 48 Sekunden zurückgelegt, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 14 Knoten.

HUBLOT'S DNA: IMMER AUF DER SUCHE NACH DEM EXTREMEN

Hublot feiert nicht nur die Siege, sondern auch den zurückgelegten Weg. Wie der Seemann wird jede Hublot-Uhr aus einer Herausforderung geboren, aus dem Wunsch, alles in Frage zu stellen, aus einem Streben nach Perfektion, das nie aufhört. Die Ziellinie ist das, woran wir uns erinnern, aber diese Linie könnte nie überschritten werden ohne die ganze Arbeit, die davor liegt: Forschung, Entwicklung, Vorbereitung, Erfahrung, Lernen, Wille und Leidenschaft. Diese Gemeinsamkeiten vereinen die Schweizer Marke und den Schweizer Segler.

LE VENDÉE UND ALAN

Der Skipper, der am 10. November letzten Jahres von Les Sables-d'Olonne aus startete, überwand abrupte Wetterumschwünge, Energieprobleme, Segel- und Ruderschäden, überstand einige besonders extreme Wetterbedingungen in der Südsee und stieß Tag für Tag an seine Grenzen. Dank des sorgfältigen Managements seines Bootes und seiner unermüdlichen Hartnäckigkeit konnte er diese außergewöhnliche Herausforderung erfolgreich meistern und damit seinen Platz in der Elite der Hochseesegler erneut festigen. Mit 31 Jahren hat der Schweizer Segler nun seine dritte Vendée Globe absolviert; seine erste Weltumsegelung gelang ihm vor 8 Jahren, im Alter von nur 23 Jahren. Eine neue Herausforderung, die den Weg für viele weitere ebnet.

"Ich bin unheimlich stolz, dass ich meine dritte Vendée Globe in Folge geschafft habe. Bei jeder Ausgabe weiß ich trotz der Erfahrung, die ich gesammelt habe, dass sich alles in einem Moment ändern kann. Jedes Rennen ist eine Gelegenheit, an meine Grenzen zu gehen und weiter zu lernen. Nichts ist als selbstverständlich anzusehen. Man muss sich ständig anpassen, das Unerwartete akzeptieren und kämpfen, Tag für Tag. Ich danke meinem Team, meinen Partnern und Hublot, die die Herausforderung verstehen, die das ständige Streben nach Erfolg darstellt, sowie all jenen, die mich an Land und auf See unterstützt haben. Ohne sie wäre dieses Abenteuer nicht möglich.

– ALAN ROURA

SEGLER & BOTSCHAFTER

"Herzlichen Glückwunsch zu deinem dritten Vendée Globe, Alan! Sich einem Rennen wie der Vendée Globe zu widmen, ist wie das Entwerfen der nächsten legendären Uhr: Sie brauchen Motivation, Durchhaltevermögen und Mut. Jede Ausgabe ist wie jede neue Uhrenkreation eine Herausforderung, bei der nichts als selbstverständlich angesehen werden kann. Wir teilen Alans Leidenschaft, eine Leidenschaft, die jede Herausforderung meistert und uns antreibt, immer wieder unser Bestes zu geben.

– JULIEN TORNARE

HUBLOT CEO

HUBLOT

Hublot ist ein 1980 gegründeter Schweizer Uhrenhersteller mit Sitz in Nyon. Für seinen allerersten Zeitmesser kombinierte das bahnbrechende Unternehmen Gold mit einem Kautschukarmband in einem Gehäuse, dessen Design von einem Bullauge eines Schiffes inspiriert ist (hublot auf Französisch). So wurde die Kunst der Fusion geboren, die Tradition, Innovation, Handwerkskunst, Welten und Talente miteinander verbindet. Sie wurde zur ästhetischen und technischen Signatur der Marke.

Diese Identität wurde 2005 mit der Big Bang gestärkt, die von einem unvergleichlichen Know-how in Bezug auf Komplikationen, Manufakturwerke und modernste Materialien zeugt. Carbon, Titan, Keramik und Saphir wurden bei diesem Modell zu technischen Höchstleistungen entwickelt.

Dieser bahnbrechende, hochwertige Ansatz in der Uhrmacherei wird in der Philosophie "Be First, Unique and Different" zusammengefasst. Sie führte nach und nach zu weiteren Kollektionen mit innovativen Designs: Classic Fusion, Shaped Collection (Spirit of Big Bang, Square Bang) und Manufakturstücke. Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an handwerklicher Kunstfertigkeit aus, sowohl bei den Materialien, die Hublot so sehr am Herzen liegen (wie Magic Gold, farbenfrohe Keramik und Saphire), als auch bei den Manufakturwerken (Unico-Chronograph, Meca-10 und große Komplikationen wie das Tourbillon, die Cathedral Minute Repeater und die speziellen Manufakturwerke).

Die Welt von Hublot erstreckt sich auf starke Partnerschaften, zu denen auch der Fußball gehört. "Hublot Loves Football" ist zum Slogan bei den größten Sportereignissen der Welt (wie der FIFA World Cup™, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EURO™) und durch seine Botschafter geworden. Diese Liebe zum Fußball setzt sich in Kunst, Design, Musik, Sport, gutem Essen und Segeln fort. Die Beteiligung von Hublot an gemeinsamen Umweltprojekten mit SORAI und Polar Pod ist Ausdruck des Engagements von Hublot für die Probleme unserer Zeit.

Über 140 Boutiquen auf der ganzen Welt teilen die Leidenschaft und die Werte von Hublot, ebenso wie die E-Commerce-Website Hublot.com .

