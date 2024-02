RTLZWEI

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken": Kindheitsfreunde

München (ots)

Dieter und Michael schwelgen in gemeinsamen Kindheitserinnerungen

Pascal und Selina verdienen Geld durch Spenden auf TikTok

Ausstrahlung am Dienstag, 27. Februar, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Dieter und Michael sind alte Kindheitsfreunde. Gemeinsam besuchen sie den Mannheimer Stadtteil Hochstätt, in dem sie zusammen aufgewachsen sind. Pascal und Selina verdienen erstes Geld mit TikTok. Dort erhalten sie virtuelle Spenden, die sie sich später auszahlen lassen. Carmen macht sich Sorgen um ihre Gesundheit. Für die anstehende Operation benötigt sie dringend einen Termin im Nierenzentrum. Die neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - am 27. Februar, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Die Kindheitsfreunde Dieter und Michael machen eine Reise in die Vergangenheit. Sie besuchen den Mannheimer Stadtteil Hochstätt, in dem sie gemeinsam aufgewachsen sind. Obwohl Dieters Familie mehrfach innerhalb Mannheims umgezogen ist, hat die Freundschaft Kindheit und Jugend überdauert. Als junger Erwachsener wurde Dieter sogar von Michaels Familie aufgenommen, sodass die beiden wie Brüder unter einem Dach lebten. Die schon fünf Jahrzehnte währende Verbindung hat für beide einen besonderen Stellenwert.

Petras Kinder Pascal und Selina sind als Influencer erfolgreich, denn ihr gemeinsamer TikTok-Kanal erlangt viel Aufmerksamkeit. Die Geschwister produzieren seit einem halben Jahr eigenen Musik- und Tanz-Content. Auch Mama Petra hilft bei den Livestreams mit. Auf TikTok können Fans ihren Lieblingsperformern virtuelle Geschenke schicken, die diese sich später als Geld auszahlen lassen können. Kaum haben Selina und Pascal mit ihrem anderthalbstündigen Livestream begonnen, trudeln für sie schon die ersten Fan-Geschenke ein. Ob die Familie langfristig davon leben kann?

Carmen plagen gesundheitliche Sorgen. Die 53-Jährige ist an Diabetes erkrankt und muss bald an der Schilddrüse operiert werden. Vor der Operation sollten eigentlich noch die Nieren durchgecheckt werden. Doch das Nierenzentrum wimmelte Carmen trotz Überweisung ab. Die gesundheitlich angeschlagene sechsfache Mutter hofft nun auf die Unterstützung ihrer Ärztin, um doch noch an den wichtigen Termin zu kommen.

Das Format wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.

Die neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" am Dienstag, den 27. Februar, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.