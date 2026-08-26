NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA übernimmt Netgain und schafft gemeinsam mit The Cloud People Schwedens größtes auf ServiceNow spezialisiertes Unternehmen

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Bielefeld (ots)

NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von KI und digitalen Geschäfts- und Technologiedienstleistungen, gibt die Übernahme von Netgain AB bekannt. Gemeinsam mit The Cloud People, seit Dezember 2025 Teil von NTT DATA, entsteht damit Schwedens größtes auf ServiceNow spezialisiertes Unternehmen. Die Übernahme stärkt das ServiceNow-Geschäft von NTT DATA in den Nordics, etabliert eine führende Position im schwedischen Markt und erweitert seine Möglichkeiten, Kunden bei ServiceNow-basierten Transformationsinitiativen in der gesamten Region zu unterstützen. Der Abschluss der Transaktion steht unter Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird innerhalb der kommenden Wochen erwartet.

Netgain wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm. Das Unternehmen hat sich als verlässlicher ServiceNow-Partner etabliert und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, das von Beratung und Implementierung über Managed Services bis hin zu KI-gestützter Workflow-Transformation reicht. Netgain verfügt über mehr als 160 ServiceNow-Zertifizierungen und verbindet fundierte Plattformexpertise mit einem ausgeprägten Verständnis für die Geschäftsprozesse seiner Kunden. Das Team unterstützt Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation voranzutreiben und Prozesse effizienter zu gestalten. Seit 2013 ist Netgain Teil von CombinedX, ein Verbund spezialisierter IT-Beratungsunternehmen, und betreut mittelständische und große Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors in ganz Schweden.

Seit der Übernahme durch NTT DATA Business Solutions, einer Business Unit von NTT DATA, Ende 2025 hat sich The Cloud People zum führenden ServiceNow-Anbieter des Unternehmens in den Nordics entwickelt. Vor dem Hintergrund der 2025 erweiterten strategischen Partnerschaft zwischen NTT DATA und ServiceNow ergänzt Netgain das bestehende Angebot um zusätzliche Kompetenzen, Kundenbeziehungen und Marktkenntnisse und schafft damit die Grundlage für weiteres Wachstum im ServiceNow-Ökosystem.

"SAP bildet das Fundament unseres Geschäfts bei NTT DATA Business Solutions. Gleichzeitig investieren wir gezielt in Wachstumsfelder, die zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden bieten", sagt Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions. "ServiceNow ist zu einer wichtigen Säule dieser Strategie geworden, und The Cloud People hat sich bereits als hervorragende Ergänzung unserer Organisation in den Nordics erwiesen. Mit Netgain bauen wir unser ServiceNow-Geschäft in Schweden weiter aus. Die hochqualifizierten Beraterinnen und Berater, die engen Kundenbeziehungen und die umfassende Plattformkompetenz machen das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung für uns."

"Die Nachfrage nach KI-gestützter Workflow-Automatisierung und vernetzten Service-Erlebnissen nimmt weiter zu. Entsprechend spielt die ServiceNow-Plattform eine immer wichtigere Rolle in den Transformationsstrategien unserer Kunden", sagt Jatin Rajpal, Senior Executive, Global Head of ServiceNow bei NTT DATA. "Wir bauen unser ServiceNow-Geschäft kontinuierlich weiter aus und investieren gezielt in Schlüsselmärkte weltweit. Mit Netgain gewinnen wir zusätzliche Expertise und Kapazitäten in Europa, die die Stärken von The Cloud People ergänzen."

"Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, eine führende ServiceNow-Organisation in Europa erschaffen", erklärt Bjørn Jarl, CEO von The Cloud People. "Neben den strategischen Synergien verbindet unsere Unternehmen vor allem ein gemeinsames Verständnis davon, wie wir unsere Kunden unterstützen wollen. Wir teilen eine starke Kundenorientierung, einen hohen Qualitätsanspruch und die Leidenschaft, Unternehmen dabei zu helfen, das volle Potenzial der ServiceNow-Plattform auszuschöpfen. Durch die enge Zusammenarbeit unserer Teams schaffen wir neue Möglichkeiten für Wissensaustausch, die Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden und den Ausbau der Stärken, die beide Unternehmen erfolgreich gemacht haben."

"Mit dem Zusammenschluss mit NTT DATA Business Solutions und The Cloud People beginnt für Netgain ein spannendes neues Kapitel", sagt Eva Sandberg, CEO von Netgain. "Unsere Kunden werden weiterhin mit den Teams zusammenarbeiten, die sie kennen und denen sie vertrauen. Gleichzeitig profitieren sie von einem internationalen Netzwerk, zusätzlichen Ressourcen und erweiterten Kompetenzen, die sie auf ihrem langfristigen Erfolgskurs unterstützen."

Nach Abschluss der Akquisition wird Netgain unter dem Markennamen "Netgain - an NTT DATA company" agieren.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions ist auf SAP spezialisiert und agiert innerhalb eines leistungsstarken Netzwerks aus Partnern wie Microsoft und ServiceNow. Wir unterstützen mittelständische sowie ausgewählte Großunternehmen weltweit dabei, Intelligent Enterprises zu werden - von Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services. NTT DATA Business Solutions ist Teil der NTT DATA Unternehmensgruppe. Mit einem jährlichen globalen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar ist sie ein führender Anbieter von Business- und Technologie-Services, die 75 Prozent der Fortune Global 100 zu ihren Kunden zählt. Gruppenweit engagiert sich NTT DATA für den Erfolg seiner Kunden und ist bestrebt, die Gesellschaft mit verantwortungsvollen Innovationen positiv zu verändern. Sie ist einer der weltweit führenden Anbieter von KI und digitalen Infrastrukturen. Außerdem bietet sie einzigartige Fähigkeiten bei der Enterprise-Skalierung von KI, Cloud, Security, Konnektivität, Rechenzentren und Application Services. Mit Beratung und Branchenlösungen unterstützt NTT DATA Unternehmen und die Gesellschaft dabei, sicher und nachhaltig in eine digitale Zukunft aufzubrechen. Als Global Top Employer verfügt die Unternehmensgruppe über Expertinnen und Experten in mehr als 70 Ländern. Darüber hinaus bietet sie Kunden ein robustes Ökosystem mit Innovationszentren sowie etablierten Partnern und Start-ups. NTT DATA ist Teil der NTT Group, die jedes Jahr mehr als 3 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert.

Über The Cloud People

The Cloud People Group zählt zu den führenden auf ServiceNow spezialisierten Unternehmen Europas. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und große Unternehmen dabei, das volle Potenzial der ServiceNow-Plattform auszuschöpfen - von strategischer Beratung über Implementierung bis hin zu Managed Services und KI-gestützten Workflow-Lösungen. The Cloud People wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen. Mit Standorten in neun Ländern in Nordeuropa, den USA und Brasilien betreut das Unternehmen Kunden aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor. Mehr als 400 Spezialistinnen und Spezialisten verfügen über umfassende Erfahrung in allen Bereichen der ServiceNow-Plattform. Durch die Verbindung von ServiceNow-Expertise und fundiertem Branchenwissen unterstützt The Cloud People Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation voranzutreiben und konkrete Geschäftsergebnisse zu erzielen. Im Dezember 2025 wurde The Cloud People von NTT DATA Business Solutions übernommen.

Über Netgain

Netgain zählt zu den führenden ServiceNow-Spezialisten Schwedens und unterstützt mittelständische sowie große Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors dabei, die Möglichkeiten der ServiceNow-Plattform bestmöglich auszuschöpfen. Das Unternehmen bietet Leistungen in den Bereichen Beratung, Implementierung, Managed Services und Workflow-Automatisierung. Netgain wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm. Rund 60 Spezialistinnen und Spezialisten verfügen über fundierte Expertise entlang der gesamten ServiceNow-Plattform, insbesondere in den Bereichen ITSM, HR und CSM. Durch die Verbindung von technischer Exzellenz und ausgeprägtem Geschäftsverständnis unterstützt Netgain Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation voranzutreiben, operative Abläufe zu optimieren und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Seit 2013 gehört Netgain zu CombinedX. Die Unternehmensgruppe vereint führende Spezialistenunternehmen in den Nordics und bündelt Expertise in den Bereichen digitale Transformation, Cloud, ERP, Datenmanagement, Künstliche Intelligenz und Business Applications. CombinedX ist am Nasdaq First North Growth Market in Schweden notiert.