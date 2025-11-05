Sunbelt Dominicana Schweiz AG

Sunbelt Dominicana: Immobilien-Investments in der Dominikanischen Republik mit Schweizer Qualität

Bottighofen

Europäische Anleger entdecken die Dominikanische Republik neu - nicht als Ferienziel, sondern als Wachstumsmarkt. Das Land erlebt derzeit einen beachtlichen Immobilienboom, getragen von internationalen Investoren, steuerlichen Anreizen und einer stetig wachsenden Infrastruktur. Besonders die Nordküste rund um Cabarete wird zum Hotspot für Kapitalanleger, die auf Rendite und Nachhaltigkeit setzen. Ein Unternehmen spielt dabei eine zentrale Rolle: Sunbelt Dominicana.

Rendite trifft Urlaubsromantik - ein Markt im Wandel

Lange galt die Dominikanische Republik mit ihren 1.600 Kilometern Küstenlinie und weltbekannten Stränden als Paradies für Pauschalurlauber - als "Wiege des All-Inclusive". Doch diese Zeiten sind vorbei. Heute präsentiert sich die Insel als dynamischer Immobilienmarkt, der zunehmend internationale Anleger anzieht.

Dem Markt für Wohnimmobilien wird bis 2029 ein Volumen von rund 616 Milliarden Euro prognostiziert - mit einem jährlichen Wachstum von knapp drei Prozent. Solche Zahlen wecken das Interesse von Investoren weltweit.

Mit über 11 Millionen Besuchern jährlich bleibt der Tourismus der entscheidende Wachstumsmotor. Nach Schätzungen des World Travel & Tourism Council wird die Branche bis Ende 2025 mehr als 21 Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt beitragen - rund 15,8 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Diese Dynamik wirkt sich unmittelbar auf den Immobilienmarkt aus: Die Dominikanische Republik entwickelt sich vom Ziel für Ruheständler zu einem attraktiven Standort für Familien, digitale Nomaden und jüngere Investoren.

Parallel investiert der Staat massiv in Straßen, Flughäfen und digitale Netze - eine Infrastruktur, die zunehmend auch Investoren aus Europa anzieht.

Sunbelt Dominicana - Schweizer Präzision trifft karibische Dynamik

Ein Paradebeispiel für diese Entwicklung ist die Sunbelt Dominicana Schweiz AG. Das Unternehmen verbindet Schweizer Qualitätsanspruch mit karibischer Dynamik und setzt dabei auf nachhaltige Immobilienkonzepte. Mit dem Projekt Camino del Sol in Cabarete positioniert sich Sunbelt Dominicana als Anbieter hochwertiger Ferienimmobilien nach Schweizer Bau- und Sicherheitsstandards.

Das Konzept: Drei Gebäude mit insgesamt 30 Apartments, Infinity-Pool, tropischem Garten und solargestützter Energieversorgung. Anleger können sich ab 100.000 Schweizer Franken beteiligen und erhalten einen fixen Zinssatz von zehn Prozent jährlich bis 2028. Die Beteiligungen sind grundbuchlich abgesichert - ein entscheidendes Argument für sicherheitsorientierte Investoren.

"Wir wollten ein Modell schaffen, das europäische Sicherheitsstandards mit der Dynamik des karibischen Markts verbindet", sagt Joelkis Rosario, Verwaltungsratspräsident der Sunbelt Dominicana Schweiz AG. "Moderate Einstiegspreise, steigende touristische Nachfrage und attraktive steuerliche Rahmenbedingungen machen die Region momentan zu einem Hotspot für nachhaltige Immobilienprojekte."

Steuerprivilegien als Wachstumsmotor

Ein zentraler Grund für den Immobilienboom ist das 2001 eingeführte CONFOTUR-Gesetz, mit dem die dominikanische Regierung gezielt Investitionen in den Tourismussektor anreizt, das aber erst in den vergangenen Jahren seine volle Wirkung entfalten konnte. Es gewährt umfassende Steuerbefreiungen für zertifizierte Projekte - darunter die Befreiung von der Erwerbssteuer (3 %) sowie der jährlichen Immobiliensteuer (IPI) für bis zu 15 Jahre.

Investoren, die mindestens 200.000 US-Dollar anlegen, erhalten zudem ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht. Für europäische Anleger bedeutet das steuerliche Planbarkeit und Stabilität - in einer Region, die lange als risikoreich galt.

Diese gesetzlichen Rahmenbedingungen machen Projekte wie jene von Sunbelt Dominicana besonders interessant: Sie kombinieren Rechtssicherheit mit steuerlicher Effizienz und hohem Renditepotenzial.

Sunbelt Dominicana - Immobilienprojekte mit lokaler Expertise

Die Dominikanische Republik hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte in Sachen Investitionssicherheit erzielt. Reformen im Grundstücksrecht, bilaterale Abkommen mit der EU und den USA sowie Mitgliedschaften in Handelsabkommen wie DR-CAFTA stärken die Rechtssicherheit und schaffen Vertrauen.

Das zeigt sich auch an den ausländischen Direktinvestitionen vor allem mit Fokus auf den Immobilienmarkt. Diese summierten sich zwischen 2011 und Juni 2021 auf 4,4 Milliarden US-Dollar, das entspricht rund 16 Prozent aller ausländischen Investitionen in diesem Zeitraum.

Trotz der positiven Entwicklung bleibt der Markt anspruchsvoll. Grundstücksrechte können unklar sein, Genehmigungsverfahren dauern mitunter länger, und die Finanzierung ist oft komplex. "Die Dominikanische Republik ist kein anonymer Kapitalmarkt", sagt Rosario. "Man muss präsent sein, Netzwerke aufbauen und das lokale System verstehen - dann funktioniert es auch."

Genau damit kann die Sunbelt Dominicana AG punkten. Das Schweizer Unternehmen mit einer Niederlassung in Deutschland hat sich auf die Entwicklung von Immobilienprojekten an der Nordküste des Landes spezialisiert. Mit der Expertise eines zur Unternehmensgruppe gehörenden Bauträgers, einer Dependance vor Ort und lokalen Mitarbeitern setzt die Sunbelt Dominicana mit Schweizer Qualität und Seriosität lukrative Bauvorhaben in den angesagtesten Urlaubsorten um.

Aufstrebende Regionen mit nachhaltigem Tourismus

Die Dominikanische Republik bietet heute ein breites Spektrum an Investmentmodellen - von klassischen Ferienwohnungen bis zu ökologisch zertifizierten Villen. Besonders dynamisch entwickelt sich das gehobene Segment. Der Ausbau der Infrastruktur steigert den Wert der Immobilien unmittelbar und sorgt für langfristige Preisstabilität.

Gerade die Kombination aus touristischem Wachstum, steuerlichen Anreizen und einer weitsichtigen Infrastrukturpolitik macht die Dominikanische Republik für Anleger interessant, die nach Alternativen zu überhitzten europäischen Immobilienmärkten suchen.

Die Nordküste rund um Cabarete, Sosúa und Puerto Plata gilt derzeit als besonders vielversprechend. Hier treffen moderate Einstiegspreise auf hohe Nachfrage, Nachhaltigkeit und eine wachsende internationale Community. Renditen zwischen sechs und zwölf Prozent jährlich sind in dieser Region realistisch.

"Das bietet optimale Voraussetzungen für nachhaltige Immobilien- und Tourismusprojekte", sagt Rosario. Die Nähe zu Santiago de los Caballeros, einem wichtigen Industriezentrum mit internationalem Flughafen, sorgt für zusätzliche Stabilität - und macht Cabarete zum idealen Standort für Projekte wie jene von Sunbelt Dominicana.

Camino del Sol - nachhaltig, hochwertig, lukrativ

Im Herzen dieser Wachstumsregion setzt die Sunbelt Dominicana ihr Projekt Camino del Sol um - eine moderne Wohnanlage mit drei Gebäuden und insgesamt 30 Wohnungen auf einem 3.106 m² großen Grundstück in Cabarete. Rund 10 Millionen US-Dollar werden investiert, finanziert durch Direktbeteiligungen und Bankkredite. Nach Abschluss rechnet Joelkis Rosario mit einem Projektgewinn von etwa 6,5 Millionen US-Dollar (rund 5,6 Millionen Euro).

"Das ganze Projekt wird unter Schweizer Bauleitung umgesetzt", betont Rosario. "Damit bieten wir Verlässlichkeit und garantieren hohe Standards in Planung und Ausführung." Die Begrenzung auf 30 Wohneinheiten ist bewusst gewählt - sie steht für Exklusivität statt Masse.

Weitere Projekte an der Nordküste der Dominikanischen Republik in Puerto Plata und Sosúa befinden sich bereits in Planung. Das Sosúa Resort ist als großzügiges Wohn- und Anlageprojekt mit mehreren Gebäuden und 19 Villen auf einem rund 26.600 m² großen Areal geplant - ausgelegt auf den wachsenden Tourismus und die steigende Nachfrage nach hochwertigen Ferienimmobilien.

Cabarete Lusso hingegen setzt auf exklusive Apartments direkt am bekannten Kite Beach in Cabarete, mit Fokus auf Meerblick, moderne Architektur und hochwertige Ausstattung "nach Schweizer Standard".

Mit der Anleihe öffnet Sunbelt Dominicana erstmals europäischen Anlegern die Möglichkeit, direkt am Wachstum der dominikanischen Immobilienbranche zu partizipieren - sicher, transparent und steuerlich attraktiv.

Kurzporträt Sunbelt Dominicana Schweiz AG

Sitz: Bottighofen, Schweiz

Bottighofen, Schweiz Tätigkeitsfeld: Entwicklung und Vertrieb hochwertiger Immobilienprojekte in der Dominikanischen Republik

Entwicklung und Vertrieb hochwertiger Immobilienprojekte in der Dominikanischen Republik Schwerpunktregion: Nordküste - insbesondere Cabarete und Sosúa

Nordküste - insbesondere Cabarete und Sosúa Markenversprechen: "Swiss Quality in the Caribbean" - Bau- und Ausstattungsstandards nach Schweizer Maß

"Swiss Quality in the Caribbean" - Bau- und Ausstattungsstandards nach Schweizer Maß Webseite: www.sunbelt-dominicana.ch

Sunbelt Dominicana - Sonne, Meer und Immobiliensubstanz

Die Dominikanische Republik entwickelt sich rasant - von einem klassischen Ferienziel zu einem seriösen Investitionsstandort. Unternehmen wie Sunbelt Dominicana prägen diesen Wandel entscheidend mit.

Für Anleger, die Sonne mit Substanz verbinden wollen, bietet der karibische Immobilienmarkt heute mehr als nur Träume vom Meerblick: Er bietet reale Chancen auf Wertzuwachs, Stabilität und nachhaltige Rendite.