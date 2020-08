Handelszeitung

Philipp Rösler gründet ein eigenes Beratungsunternehmen

Zürich (ots)

Der ehemalige deutsche Vizekanzler Philipp Rösler hat in Zug das Beratungsunternehmen Consessor gegründet. Der Ex-Spitzenpolitiker empfiehlt sich damit vor allem als Experte für Südostasien: Er berät europäische Unternehmen bei der Expansion in die Region - und hilft dortigen Firmen beim Gang nach Europa.

"Ich will eine Brückenfunktion einnehmen zwischen dem deutschsprachigen Raum und Südostasien", sagt der 47-Jährige. Für den studierten Mediziner ist es auch eine Rückkehr zu den Wurzeln: Rösler wurde in Vietnam geboren und als Baby adoptiert. Trotz der Spezialisierung auf Asien wollen er und seine Familie der Schweiz aber treu bleiben: "Ich habe mich in die Schweiz verliebt", sagt Rösler.

