Franz Julen neu im VR des Visa-Dienstleisters VFS Global

Zürich (ots)

Valora-Präsident Franz Julen sitzt neu im Verwaltungsrat des Visa-Dienstleisters VFS Global. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Am VFS-Global-Hauptsitz in Dubai wird bestätigt: «Da der Verwaltungsrat stets aus Mitgliedern verschiedener Kompetenzen zusammengesetzt ist, wurde Franz Julen mit seiner entsprechenden Erfahrung und seinem Leistungsausweis in den Verwaltungsrat gewählt.»

VFS Global, eine ehemalige Geschäftseinheit des damaligen Kuoni-Reisekonzerns, gilt als weltweit führender Visa-Dienstleister für Regierungen und diplomatische Niederlassungen. In der Vergangenheit wurde über einen Börsengang von VFS Global spekuliert, zuletzt wurde kolportiert, dass der Börsengang wohl wegen des Coronavirus verschoben werde. Am VFS-Global-Hauptsitz heisst es dazu: «Über einen Börsengang von VFS Global wird immer wieder spekuliert. Solche Spekulationen kommentieren wir jeweils nicht.»

