Michael Pieper investiert in Hautcremes

Unternehmer Michael Pieper ist mit einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in die österreichische Firma Tomorrowlabs eingestiegen. Das berichtet die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe. Der Investor hält damit 10 Prozent an einem Unternehmen, das auf Hautcremes spezialisiert ist und ursprünglich aus der Medizinbranche kommt. Pieper wird bei seiner Beteiligung von prominenten Aktionären flankiert: von Moderatorin Nina Ruge und ihrem Ehemann und Ex-Lafarge-Holcim-Präsident Wolfgang Reitzle sowie dem Deutschlandmanager des Breitling-Eigentümers CVC, Alexander Dibelius.

Die Hautcreme, die laut Tomorrowlabs auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen soll, wird demnächst in der Schweiz erhältlich sein. Und zwar in den Filialen der Parfümerie- und Drogeriekette Douglas. Tomorrowlabs hat dazu einen Exklusiv-Vertrag mit Douglas abgeschlossen.

