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Mythos oder Fakt? Was Ganzjahresreifen wirklich können

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München (ots)

Ganzjahresreifen haben in den letzten Jahren spürbar an Bedeutung gewonnen. Grund dafür sind die zunehmend wechselhaften Wetterbedingungen in Mitteleuropa: Heiße Sommer, plötzlicher Starkregen und unerwartete Kälteeinbrüche lösen sich ab, statt sich klar nach Jahreszeit zu trennen. Laut der Ganzjahresreifen-Umfrage 2025 von Nokian Tyres legen europäische Autofahrer bei der Reifenwahl den größten Wert auf ganzjährige Sicherheit.¹ Fünf gängige Vorurteile über Ganzjahresreifen halten sich trotzdem hartnäckig. Der Faktencheck am Beispiel des Nokian Tyres Seasonproof 2 zeigt, was wirklich stimmt.

1. "Ganzjahresreifen sind nur ein fauler Kompromiss"

Moderne Ganzjahresreifen meistern Regen, Kälte und trockene Straßen gleichermaßen gut, dank Gummimischungen, die bei Kälte flexibel und bei Wärme stabil bleiben. Der Nokian Tyres Seasonproof 2 setzt dafür auf die Season Smart Gummimischung mit speziellen Harzen und Kieselsäure: Die Harze halten die Mischung bei Kälte flexibel, Kieselsäure sorgt für Grip auch bei Wärme - gemeinsam bleibt die Mischung über ein breites Temperaturspektrum ausgewogen. Ein breiteres Rillenvolumen sorgt zudem dafür, dass Wasser effektiv vom Reifen weggeleitet wird und das Aquaplaning-Risiko bei Starkregen sinkt.

2. "Zwei Reifensätze sind sicherer als einer"

Wer den Wechseltermin verpasst oder von einem plötzlichen Kälteeinbruch im Herbst oder Spätfrost im Frühjahr überrascht wird, ist schnell mit der falschen Bereifung unterwegs. Ein echtes Sicherheitsrisiko, besonders in den Übergangsmonaten. Ganzjahresreifen umgehen dieses Risiko: Sie sind unabhängig vom Kalender ganzjährig einsatzbereit. Reifen mit dem Alpine-Symbol (3PMSF) erfüllen die gesetzlichen Anforderungen für winterliche Straßenverhältnisse.

3. "Nur echte Winterreifen bringen einen sicher durch den Winter"

In Regionen mit milden bis moderaten Wintern sind zertifizierte Ganzjahresreifen den winterlichen Anforderungen gewachsen. Das Alpine-Symbol (3PMSF) bestätigt ihre Wintertauglichkeit. Der Nokian Tyres Seasonproof 2 ist speziell für wechselnde und anspruchsvolle Winterbedingungen ausgelegt: Seine Alpin Zone mit Winter Proof-Lamellentechnologie verbessert Traktion und Kontrolle, während die Snow Claws für zusätzlichen Grip und ein stabiles Fahrgefühl auf Schnee beim Bremsen und Beschleunigen sorgen.

4. "Ganzjahresreifen nutzen sich schneller ab und lohnen sich nicht"

Da Ganzjahresreifen das gesamte Jahr im Einsatz sind, verteilt sich der Verschleiß über zwölf statt sechs Monate - zusätzlich entfallen Kosten für Einlagerung, einen zweiten Reifensatz und zwei Wechseltermine pro Jahr. In der Gesamtbetrachtung sind Ganzjahresreifen daher häufig die wirtschaftlichere Wahl. Der Nokian Tyres Seasonproof 2 ist zudem mit einem Fahrsicherheitsindikator (DSI) ausgestattet, der die verbleibende Profiltiefe anzeigt und so hilft, den optimalen Wechselzeitpunkt nicht zu verpassen.

5. "Alle Ganzjahresreifen sind gleich, Qualität spielt keine Rolle"

Auch wenn das Alpine-Symbol mittlerweile gesetzlicher Mindeststandard ist, sagt es wenig über die tatsächliche Leistungsfähigkeit eines Reifens aus, die Unterschiede zwischen einzelnen Modellen können erheblich sein. Ein unabhängiger TÜV-SÜD-Test bestätigt das: Der Nokian Tyres Seasonproof 2 wurde im Vergleich zu vier Premium-Wettbewerbern geprüft und schnitt bei Aquaplaning, Nassbremsen und Schnee-Handling besser ab als der Durchschnitt der Konkurrenz - ausgezeichnet mit der Premium TÜV SÜD Tire Test Mark.²

Sicher durch alle Jahreszeiten

Ob Herbstlaub, Winterglätte, Frühlingsregen oder Sommerhitze - der Alltag wartet nicht auf den passenden Reifenwechsel. Genau für diese Kombination aus wechselnden Temperaturen und unvorhersehbarem Wetter wurde der Nokian Tyres Seasonproof 2 entwickelt. Mit seiner Season Smart Gummimischung, dem Triple Zone Profil und geprüfter Premium-Performance sorgt er für ein entspanntes, sicheres Fahrgefühl zu jeder Jahreszeit.

¹ Ganzjahresreifen-Umfrage 2025, YouGov im Auftrag von Nokian Tyres, Dezember 2024-Januar 2025, 300 Pkw-Fahrer je Land in Deutschland, Frankreich, Italien und Polen.

² Der TÜV-SÜD-Test wurde im Februar 2025 durch die TÜV SÜD Product Service GmbH im Auftrag von Nokian Tyres durchgeführt (Reifengröße 205/55R16 94V XL, Bericht-Nr. 713351940). Verglichen wurde mit vier Premium-Wettbewerbern: Bridgestone Turanza All Season 6, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Michelin CrossClimate 2 und Pirelli Cinturato All Season SF3.