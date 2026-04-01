Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Ein Monat Iran-Krieg: Der Benzinpreis steigt um 11 Prozent

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Wer mit dem Auto über Ostern in die Ferien fährt, muss an der Zapfsäule deutlich mehr bezahlen. Die Auswertung des TCS Benzinpreisradars zeigt, dass Benzin Bleifrei 95 in den letzten vier Wochen 11 Prozent teurer wurde. Beim Diesel beträgt der Preisanstieg sogar 22 Prozent.

Der Iran-Krieg dauert mittlerweile über vier Wochen und in der Schweiz sind die Auswirkungen insbesondere an der Tankstelle zu spüren. Gerade im Hinblick auf die kommenden Osterfeiertage und die Frühlingsferien zieht es viele Schweizerinnen und Schweizer mit dem Auto in die Ferien. Für ihre Reise müssen sie mit deutlich höheren Treibstoffpreisen rechnen. Der TCS hat bereits zum zweiten Mal (Medienmitteilung vom 11. März) die Daten des TCS Benzinpreisradars ausgewertet.

Die Analyse der rund 3500 Tankstellen, deren Preise zwischen dem 28. Februar und dem 28. März von den Usern aktualisiert wurden, macht deutlich, wie viel teurer Benzin und Diesel seit Kriegsbeginn verkauft werden. Benzin Bleifrei 95 kostete Ende Februar noch 1.64 Franken pro Liter. Bis Ende März stieg der Durchschnittspreis auf 1.82 Franken - ein Plus von 11 Prozent. Doppelt so stark verteuerte sich Diesel. Dessen Preis stieg innerhalb der vier Wochen von 1.75 Franken auf 2.13 Franken, was einem Anstieg von 22 Prozent entspricht. Benzin Bleifrei 98 verteuerte sich um 10 Prozent. Von 1.77 Franken auf 1.95 Franken.

TCS Benzinpreisradar zeigt die günstigsten Preise

Der globale Ölpreis, der in den letzten Wochen stark gestiegen ist, ist ein wichtiger Faktor für die Benzinpreise an Schweizer Tankstellen. Der Preis wird aber ebenfalls von den Transportkosten auf dem Rhein und dem Wechselkurs Franken/Dollar beeinflusst.

Autofahrerinnen und Autofahrer, die möglichst preiswert tanken wollen, konsultieren am besten den TCS Benzinpreisradar in der TCS-App. Dort finden sie auf einen Blick die günstigste Tankstelle in ihrer Nähe und können von Preisunterschieden von über 30 Rappen pro Liter profitieren. Seit Beginn des Iran-Krieges verzeichnet der TCS Benzinpreisradar sechs Mal so viele Zugriffe wie zuvor. Die Preisangaben im TCS Benzinpreisradar basieren auf Angaben von Usern aus der Community und werden nicht durch den TCS kontrolliert. Dank der Schwarmintelligenz und der breiten Abdeckung sind die Preisangaben aber ein realistischer Indikator für die aktuelle Entwicklung an den Schweizer Tankstellen.