Berufsmesse Zürich: Ein Treffpunkt für Innovation und Talente

Zürich (ots) - In einer dynamischen Arbeitswelt, in der sich Anforderungen und Chancen ständig wandeln, ist es für Jugendliche entscheidend, gut informiert und vorbereitet in ihre berufliche Zukunft zu starten. Die Berufsmesse Zürich, organisiert vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich in Zusammenarbeit mit der Messe Zürich, findet vom 19. bis 23. November 2024 statt und bietet einen umfassenden Einblick in sowohl ...

mehr