In wenigen Stunden fällt der Startschuss zur 18. Berufsmesse Zürich

Zürich

Nur noch einmal schlafen, bis morgen, Dienstag, 21. November 2023 die Berufsmesse Zürich beginnt. Bis zum Samstag, 25. November werden Zehntausende von Jugendlichen, Eltern, Lehrpersonen und Bildungsinteressierten zum grössten überregionalen Treffpunkt für Berufswahl, Grund- und Weiterbildung pilgern. Zurzeit herrscht Hochbetrieb in den Messehallen: der Aufbau ist in vollem Gange, und an den Ständen wird fleissig montiert, gehämmert, gemalt und eingerichtet.

Die Veranstaltung bringt jedes Jahr massenhaft Betriebsamkeit und Leben in die Messehallen. Für die Berufsmesse Zürich haben sich bereits fast 20'000 Schülerinnen und Schüler angemeldet, die von ihren Klassenlehrpersonen begleitet werden. Ab dem 21. November 2023 sind hier während fünf Tagen zahlreiche Lehrberufe mit allen Sinnen erlebbar. Im persönlichen Gespräch mit Berufs- und Branchenvertretern sowie Lernenden gewinnen die Jugendlichen im Berufswahlprozess einen breiten Einblick in einzelne Tätigkeiten und Berufsrichtungen. Neue Lehrberufe gibt es in den Bereichen Digitalisierung und Solarenergie, die an der Berufsmesse Zürich vorgestellt werden.

Starke PartnerOrganisiert wird die Berufsmesse Zürich vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) und der Messe Zürich. Als grösster Arbeitgeberverband des Kantons Zürich ist dem KGV die Berufslehre ein besonderes Anliegen, um die Bedingungen für die KMU-Lehrbetriebe, die 80 Prozent der Lernenden ausbilden, permanent zu verbessern. Zu den Sponsoren der Berufsmesse Zürich zählen die Zürcher Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Medienpartner der Berufsmesse Zürich sind SRF, Energy Zürich und der Tages-Anzeiger.

