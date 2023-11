Berufsmesse Zürich / MCH Group

Die Berufsmesse Zürich: Ein Erlebnis für die Zukunft

Zürich (ots)

In einer Welt, die von technologischem Fortschritt und sich wandelnden Arbeitsmärkten geprägt ist, ist die Berufsmesse Zürich eine einzigartige Gelegenheit, die Vielfalt der Berufswelt hautnah zu erleben. Organisiert vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich und der Messe Zürich, bietet sie vom 21. bis 25. November 2023 sowohl Einblick in traditionelle Handwerksberufe als auch in hoch technologisierte Branchen.

An der Berufsmesse Zürich sind ab dem 21. November 2023 während fünf Tagen zahlreiche Lehrberufe mit allen Sinnen erlebbar. Im persönlichen Gespräch mit Berufs- und Branchenvertretern sowie Lernenden gewinnen die Jugendlichen im Berufswahlprozess einen breiten Einblick in einzelne Tätigkeiten, Berufsrichtungen und vielleicht auch in einige Begabungen, von denen sie selbst nichts ahnten. Mit zahlreichen Lehrberufen, Grund- und Weiterbildungen wird die Berufsmesse Zürich zu einem unverzichtbaren Event für alle, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten wollen. Neue Lehrberufe gibt es in den Bereichen Digitalisierung und Solarenergie, die an der Berufsmesse Zürich vorgestellt werden.

Die Vielseitigkeit der Berufsbilder

Die Berufsmesse Zürich ist mehr als eine Messe - sie ist ein Erlebnis. Die Anziehungskraft der Berufsmesse Zürich liegt in der Vielfalt der präsentierten Berufe. Vom Agrarpraktiker über die Zahntechnikerin bis hin zu verschiedenen Zukunftsberufen - hier wird buchstäblich gemauert, gemeisselt, geschliffen, gebacken, gelötet, gehobelt, frisiert, gebaggert, programmiert, gemischt, gerätselt und gebohrt. Es gibt keine andere Veranstaltung in der Schweiz, die so lebendig und praxisnah über alle Branchen und Berufsbilder hinweg einen Einblick in die Arbeitswelt ermöglicht. Ob in der Bank, der Elektrobranche, der Gastronomie, der Gebäudeinformatik oder der Solartechnik - die Berufswege nach der Lehre bieten viele Möglichkeiten und Chancen. Selbst traditionelle Berufe zeigen, dass sie ohne digitale Technologie nicht mehr auskommen, ferner entstehen neue Ausbildungen wie jene zur Solarinstallateurin EFZ, Solarmonteur EBA oder Entwicklerin digitales Business EFZ.

Buntes, interaktives Programm für alle

Die Berufsmesse Zürich wird an jedem Ausstellungstag von einem breiten Rahmenprogramm bereichert: Von der Suche nach dem "richtigen" Beruf, der ersten Bewerbung über die Schnupperlehre bis hin zur Lehrstellensuche via Social Media decken die Kurzvorträge im Forum ein breites Spektrum an Themen ab. Im Bewerbungscampus können sie zum Beispiel ihre eigenen Bewerbungsunterlagen überprüfen lassen, ein professionelles Foto schiessen oder mit Experten ein Vorstellungsgespräch üben. An der diesjährigen Berufsmesse trainiert Michael Ryter, SwissSkills-Goldmedaillen-Gewinner 2022 der Gipser-Trockenbauer aus dem Kanton Zürich, täglich für die Weltmeisterschaft 2024 in Lyon.

Geführte Rundgänge für Eltern und Kinder

Am Mittwoch um 14 Uhr und am Samstag um 13 Uhr finden geführte Rundgänge mit Fokus auf Lehrberufe mit eidgenössischem Berufsattest statt. "Hierbei wollen wir einen Schwerpunkt auf Berufe legen, bei denen die schulischen Noten nicht im Zentrum stehen, sondern bei denen Jugendliche mit gutem Arbeits- und Sozialverhalten eine reelle Chance haben, einen tollen Beruf zu erlernen", sagt Thomas Hess, Geschäftsleiter des KMU- und Gewerbeverbandes Kanton Zürich (KGV).

Starke Partner

Organisiert wird die Berufsmesse Zürich vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) und der Messe Zürich. Als grösster Arbeitgeberverband des Kantons Zürich ist dem KGV die Berufslehre ein besonderes Anliegen, um die Bedingungen für die KMU-Lehrbetriebe, die 80 Prozent der Lernenden ausbilden, permanent zu verbessern. Zu den Sponsoren der Berufsmesse Zürich zählen die Zürcher Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Medienpartner der Berufsmesse Zürich sind SRF, Energy Zürich und der Tages-Anzeiger.

Berufsmesse Zürich