Allianz Suisse

Conduite autonome: Les conducteurs suisses voient des avantages en termes de mobilité, mais exigent le contrôle

Ismaning/Munich (ots)

Le plus grand bénéfice social est perçu comme un gain de mobilité pour les groupes défavorisés (62 %).

Les conducteurs ayant une expérience pratique de la technologie ont une opinion positive de la conduite autonome (39 %).

Il existe encore de grands doutes quant à la maturité de la technologie dans des situations de trafic critiques (70 %).

Plus de 81 % des personnes interrogées souhaitent conserver le contrôle du véhicule.

Dans le cadre du 13e Allianz Motor Day de cette année, l'assurance Allianz a mené une enquête internationale représentative* dans sept pays européens sur le thème de la conduite autonome. Les résultats montrent un tableau d'humeur ambivalent: tandis qu'une grande partie des personnes interrogées souligne le gain de confort personnel, il existe en même temps des réserves importantes quant à la maturité de la technologie. Plus de la moitié des personnes interrogées (55 %) pensent que les véhicules automatisés sont au moins aussi sûrs que les conducteurs humains. Néanmoins, plus des deux tiers des personnes interrogées déclarent qu'il est essentiel pour elles d'avoir la possibilité de reprendre le contrôle à tout moment. "De manière surprenante, un gain potentiel en matière de sécurité grâce à la conduite automatisée n'est pas au premier plan pour les personnes interrogées en Suisse (31 %). Le plus grand bénéfice social est attendu dans l'augmentation de la mobilité pour les groupes défavorisés (62 %)", explique Cédric Wiederkehr, responsable Automotive & Retail Allianz Suisse.

Résultats de l'enquête pour la Suisse: le confort au premier plan

En Suisse, la plupart des personnes interrogées attendent de la conduite autonome avant tout une réduction du stress dans le trafic (44 %) et la possibilité de se consacrer à d'autres activités pendant le trajet (42 %). Les expériences personnelles sont cependant peu nombreuses. Au total, moins de la moitié des personnes interrogées (37 %) déclarent être familières avec le sujet de la conduite autonome ou ses précurseurs. Beaucoup de personnes interrogées doutent du degré de maturité des systèmes autonomes. "Bien que plus de la moitié des personnes interrogées en Suisse croient que les véhicules autonomes sont au moins aussi sûrs ou même plus sûrs que les conducteurs humains, 70 % doutent que la technologie soit déjà suffisamment mature pour faire face à des situations de conduite critiques", explique Christian Sahr, responsable du Centre Allianz pour la technologie (AZT).

À cela s'ajoute la couverture médiatique parfois négative. Les accidents impliquant des véhicules autonomes font immédiatement la une des journaux. Cela influence la perception, tandis que les nombreux trajets sûrs ne sont guère mentionnés. "L'enquête montre clairement qu'il existe encore une grande incertitude au sein de la population suisse concernant la conduite autonome. Il y a un besoin élevé d'information, notamment en ce qui concerne les lacunes de couverture de la part des assurances. Étonnamment, les gains en matière de sécurité ne sont pas au premier plan (31 %)", déclare Cédric Wiederkehr, responsable Automotive & Retail Allianz Suisse.

Possibilité de contrôle décisive

L'enquête montre clairement: 81 % des personnes interrogées estiment qu'il est important ou très important de pouvoir reprendre le contrôle de la voiture à tout moment lors de la conduite autonome. "Les résultats montrent que la confiance dans la conduite autonome ne dépend pas seulement de la technologie, mais aussi de la dimension psychologique du contrôle", déclare Michael Praxenthaler, psychologue du trafic au Centre Allianz pour la technologie (AZT) et auteur de l'enquête. "Cette méfiance ne résulte pas tant d'expériences personnelles, mais surtout de facteurs psychologiques: manque de familiarité avec la technologie, peur de perdre le contrôle, gros titres sur des cas isolés et tendance générale à surestimer les risques inconnus."

Créer la confiance par la communication et l'information

Pour l'acceptation, il faut donc non seulement un développement technique, mais aussi de la communication, de la transparence et des expériences quotidiennes positives qui créent la confiance. Cela se reflète également dans l'enquête: "Plus de la moitié (60 %) des personnes interrogées évaluent positivement à très positivement les véhicules équipés de la technologie de niveau 2 lorsqu'elles ont déjà pu les utiliser", explique Wiederkehr. "Seulement 10 % ont une opinion négative de la technologie. Ceux qui la connaissent font confiance aux systèmes. Ceux qui ne la connaissent pas sont sceptiques. Beaucoup ne savent pas qu'ils utilisent déjà quotidiennement le niveau 2", ajoute Wiederkehr.

Dans les années à venir, il est prévu que d'ici 2030, environ 45 % des voitures neuves soient capables de niveau 3. La Suisse est déjà très sûre en matière de circulation routière, néanmoins la conduite partiellement et entièrement autonome a le potentiel d'améliorer massivement les statistiques d'accidents en Suisse.

*Enquête en ligne représentative de l'Allianz auprès de 8 464 personnes de plus de 18 ans (95 % titulaires d'un permis de conduire) en 2025 en Allemagne (N=1 215), Italie (N=1 206), France (N=1 207), Royaume-Uni (N=1 214), Autriche (1 207), Suisse (1 206) et République tchèque (N=1 209) par les experts en recherche de marché de DrivenBy GmbH et le Centre Allianz pour la technologie (AZT). Nous avons résumé tous les résultats dans un rapport que nous serions heureux de vous envoyer sous forme électronique.