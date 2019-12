Allianz Suisse

20. Zürcher Samichlaus-Schwimmen: Für den guten Zweck die «Allianz Extra-Meile» schwimmen

Wallisellen (ots)

Auch wenn es am 8. Dezember eher ein kaltes Vergnügen ist: Das Zürcher Samichlaus-Schwimmen hat einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt - und hat auch im 20. Jubiläumsjahr nicht an Attraktivität verloren. Ganz im Gegenteil: Die begehrten Startplätze sind in diesem Jahr wieder restlos ausverkauft. Die Allianz ist erneut als Hauptsponsorin dabei. Wer die «Allianz Extra-Meile» schwimmt, unterstützt in diesem Jahr die Caritas Zürich.

Es gehört schon viel Mut dazu, in dieser Jahreszeit in die Limmat zu springen. Immerhin gilt es dabei, 111 Meter in kaltem Wasser zu überwinden. Getreu dem Motto «Den Mutigen gehört die Welt» können die Schwimmerinnen und Schwimmer auch in diesem Jahr um 10 Meter verlängern - mit der Allianz Extra-Meile. Für alle, die sich das trauen, spendet die Allianz Suisse 10 Franken an die Caritas Zürich. «Dann haben die Chläusinnen und Chläuse nicht nur Mut bewiesen, sondern auch noch eine gute Tat vollbracht. Ich freue mich jedenfalls über jeden, der diese Extra-Meile schwimmt. Denn damit wird armutsbetroffenen Familien in der Region geholfen», betont Thomas Wegmann, Leiter Marktmanagement der Allianz Suisse. Das gilt auch für die insgesamt 100 Charity-Tickets, die in diesem Jahr für CHF 40.- statt CHF 22.- für das Samichlausschwimmen verkauft wurden. Die Differenz zum Normalpreis überweist der Veranstalter als Spende an die Caritas Zürich. So wärmt ein kaltes Vergnügen am Ende viele Herzen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, dem Samichlaus-Schwimmen beizuwohnen.

So, 8. Dezember, 13:30 Uhr Pier 7 / Frauenbadi Stadthausquai Zürich, https://www.samichlausschwimmen.ch

Hinweis an die Redaktionen: Film- und Fotomaterial des Samichlaus-Schwimmens finden Sie ab Montag, 9. Dezember auf: media.pr.keystone-sda.ch/Projekte/Allianz+Samichlaus-Schwimmen+2019

