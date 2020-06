PwC Schweiz

Neue Partner bei PwC Schweiz

- Sieben Mitarbeitende wurden mit Wirkung per Anfang Oktober 2020 zu neuen Partnern ernannt.

Mit Wirkung per 1. Oktober 2020 wurden sieben Mitarbeitende von PwC Schweiz zu neuen Partnern ernannt. Die Experten vereinen Wissen und Erfahrung aus verschiedenen Branchen und unterschiedlichen Kundenmandaten.

Name, Geschäftsbereich, Standort:

Petra Schwick, Wirtschaftsprüfung, Basel

Thomas Ebinger, Wirtschaftsprüfung, Zürich

Claire Manders Avanzini, Steuer- und Rechtsberatung, Basel

Marcel Meier, Steuer- und Rechtsberatung, Zug

Yan Hurdowar, Steuer- und Rechtsberatung, Genf

Aniket Kulkarni, Wirtschaftsberatung, Genf

Muru Chockalingam, Wirtschaftsberatung, Basel

Andreas Staubli, CEO von PwC Schweiz, freut sich über den Partner-Zuwachs: «Die neuen Partner haben für unsere Kunden einen signifikanten Mehrwert geschaffen und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg von PwC Schweiz geleistet. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.»

