Risen Energy liefert 20 MW an 500 W-Modulen an das malaysische Unternehmen Tokai Engineering und führt somit die weltweit erste Bestellung für die leistungsstärkeren Module aus

Risen Energy Co., Ltd, ein chinesisches am A-Markt notiertes führendes PV-Unternehmen, unterzeichnete kürzlich ein Kooperationsabkommen mit Tokai Engineering (M) Sdn. Bhd., ein in Shah Alam, Malaysia, ansässiger führender Anbieter von Lösungen für Blitz- und Überspannungsschutz. Im Rahmen des Vertrages wird das chinesische Unternehmen 20 MW leistungsstarker PV-Solarmodule an das malaysische Unternehmen liefern. Dies ist die weltweit erste Bestellung der 500 W-Module und ein weiterer Beweis für die Marktführerschaft von Risen Energy im Zeitalter von PV 5.0.

Tokai verfügt über 27 Jahre Erfahrung und ist dank seiner umfassenden, kundenspezifischen Qualitätslösungen zu einem etablierten Investor für Solarlösungen geworden. Mit der Einführung der weltweit ersten 500 W-Hochleistungsmodule leistet Risen Energy Pionierarbeit und wird die Module mit G12 (210 mm) monokristallinen Siliziumwafern an Tokai liefern. Die Module können die Gesamtsystemkosten (Balance of System, BOS) um 9,6 % und die Stromerzeugungskosten (Levelized Cost of Energy, LCOE) um 6 % reduzieren, während gleichzeitig die Einlinien-Leistung um 30 % gesteigert wird.

Dato' Ir. Jimmy Lim Lai Ho, CEO der Tokai Group, kommentierte die Partnerschaft mit den Worten: "Risen Energy läutet mit seinen 500 W-Hochleistungsmodulen, die auf hochmodernen Technologien basieren, für die Branche das Zeitalter von PV 5.0 ein. Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Risen Energy aufnehmen zu dürfen. Wir gehen davon aus, dass die Module so schnell wie möglich geliefert und installiert werden, sodass wir geringere Stromerzeugungskosten erreichen und die Erträge durch den erzeugten Strom steigen."

Leon Chuang, Global Marketing Director für Risen Energy, sagte: "Es ist uns eine große Ehre, Tokai die 500 W-Hochleistungsmodule zu liefern, die mehrere Vorteile bieten. Als weltweit erster Anbieter von 500 W-Modulen übernehmen wir im Zeitalter von PV 5.0 mit Zuversicht und Kompetenz die Führungsrolle. Wir werden weiterhin einen F&E-Ansatz verfolgen, der auf kosteneffiziente und leistungsstarke Produkte sowie Lösungen ausgerichtet ist, die der Marktnachfrage entsprechen. Wir freuen uns auch, die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern aufzunehmen, um der PV-Branche zu helfen, in das neue Zeitalter der massenproduzierten PV-Module mit hoher Leistung aufzubrechen."

