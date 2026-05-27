Denner AG

Denner gira un western con Terence Hill e Granit Xhaka

Bild-Infos

Download

Zurigo (ots)

Denner sorprende il mondo del calcio con un progetto cinematografico unico nel suo genere. In occasione dei prossimi Mondiali di calcio, Denner presenta il cortometraggio "The Socceritos". La prima cinematografica è il 27 maggio 2026 al cinema Corso di Zurigo, dopodiché sarà disponibile su tutti i canali Denner. Davanti alla telecamera troviamo la leggenda del western Terence Hill e le star del calcio Granit Xhaka, Zeki Amdouni e Ana Maria Markovic. Loro sono i "Socceritos". Veri pionieri che portano il calcio nel selvaggio West, così come Denner ha portato il discount in Svizzera. E proprio come il discount originale, anche i "Socceritos" si impongono superando ogni ostacolo.

Tre amici per un alleluia

Al centro del film ci sono i tre intrepidi compagni Terence, Granit e Zeki, che viaggiano di città in città per trasmettere la passione per il calcio alla gente del selvaggio West. Ma in un paesino sperduto i "Socceritos" incontrano resistenza: Un malvivente del posto non vuole assolutamente che nella sua città si giochi a calcio invece di sparare. La situazione si fa sempre più tesa, finché una scommessa deciderà se sarà il calcio a trionfare.

Tradizione e modernità in un unico connubio

Da allora è passato molto tempo, ma la passione dei "Socceritos" continua a vivere nel calcio, uno sport in continua evoluzione. Diventa più moderno, più dinamico, proprio come Denner, che sta rinnovando i propri negozi e il proprio assortimento. Niente più casse di legno impolverate, ma scaffali ben curati. Niente più pepite d'oro, ma Apple Pay. Niente più fagioli in scatola, ma verdure fresche e croccanti. Comunque, i cowboy e le cowgirl di città continueranno a trovare del buon whisky in offerta. Come nel calcio, anche da Denner tradizione e modernità vanno di pari passo.

Tra la Spagna, il campo da gioco e il saloon: Le riprese

"The Socceritos" è stato girato in Spagna, nelle classiche ambientazioni western dove erano già stati girati in precedenza alcuni film con Terence Hill. La regia è stata curata dal regista e sceneggiatore svizzero Reto Salimbeni. Per la troupe, il progetto ha rappresentato un mix di nostalgia, umorismo e passione sportiva. "È proprio lo spirito che si è creato durante le riprese ad aver reso possibile la realizzazione di quest'opera straordinaria. L'impegno di tutte le parti coinvolte è stato incredibile, dalla concezione alla realizzazione dell'idea", afferma Raphael Werner, responsabile Divisione Cliente presso Denner, e aggiunge: "Auguriamo a tutti gli appassionati di calcio e di western tanto divertimento e momenti calcistici emozionanti con i "Socceritos"."

Link al film

Link alla canzone

Foto delle riprese