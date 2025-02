HPI Hasso-Plattner-Institut

Die Zukunft von Digital Health

Einladung zum Digital Health Innovation Forum am 26. und 27. März am Hasso-Plattner-Institut

Potsdam (ots)

Technologien wie die elektronische Patientenakte, KI-gestützte Krankheitsdiagnose und Wearables markieren große Fortschritte im Gesundheitsbereich. Das Feld verändert sich so rasant, dass es notwendig wird, Regulierungsprozesse auf den Prüfstand zu stellen. Die Rahmenbedingungen sollten sowohl Innovationen fördern, als auch den Schutz von Patient:innen sicherstellen. Gleichzeitig macht die Überlastung unseres Gesundheitssystems unmissverständlich klar, dass auch ein starker Fokus auf das Feld der Prävention - mit Maßnahmen zur Minderung des Auftretens von Gesundheitsproblemen - unabdingbar ist.

Mit dem Digital Health Innovation Forum am 26. und 27. März schafft das Hasso-Plattner-Institut ein neues Format, um den Austausch zwischen Digital-Health-Forschung, Politik und Unternehmen zu fördern.

"Was wir brauchen, ist ein interdisziplinärer Austausch an der Spitze zwischen Forschung, Politik und Wirtschaft, um Rahmenbedingungen zu entwickeln, die sich an die heutige, sich schnell verändernde Landschaft anpassen und sich mit ihr weiterentwickeln," sagt Konferenzgastgeberin Prof. Ariel Dora Stern, Fachgebietsleiterin "Digital Health, Economics and Policy" am HPI.

Prof. Lothar Wieler, ebenfalls Gastgeber der Konferenz und Leiter des Fachgebiets "Digital Global Public Health" am HPI sieht großes Potenzial beim Einsatz von KI im Gesundheitswesen: "Der Fortschritt lässt sich in drei Sätzen zusammenfassen. Wir können präziser und schneller analysieren. Wir können präziser und schneller informieren. Und wir können präziser und früher präventiv intervenieren."

Highlights der zweitägigen Konferenz umfassen:

Keynotes von internationalen Digital Health Expert:innen aus Forschung, Wirtschaft und Politik

Interaktive Townhalls zu den Top-Themen der Digital Health Landschaft

Research- und Startup-Showcases geben Einblick in innovative Digital Health Anwendungsbeispiele

Workshops zu Themen wie Design Thinking, Coding und Biodesign Innovation

Tickets zur Konferenz, sowie weitere Infos zu Speaker:innen und der Konferenzagenda gibt es hier: https://hpi.de/en/hpi-digital-health-innovation-forum/

Für interessierte Medien ist eine Presseakkreditierung erforderlich. Bitte melden Sie sich per Mail an: presse@hpi.de

Digital Health Innovation Forum

Wann: 26. + 27. März, Beginn um 9:00 Uhr

Wo: Hasso-Plattner-Institut (HPI), Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2-3, 14482 Potsdam

Veranstaltungssprache: Englisch