Verkehrshaus der Schweiz

Raoul Schrott - präsentiert neuen "Atlas der Sternenhimmel" im Planetarium

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Raoul Schrott im Planetarium des Verkehrshauses

Die Hans Erni-Stiftung lädt zum Panta rhei-Vortrag ins Planetarium des Verkehrshauses der Schweiz ein. Der renommierte Autor Raoul Schrott stellt sein neues Buch «Atlas der Sternenhimmel» vor – ein faszinierendes Werk über die Sternbilder der Menschheit, ihre Mythen und ihre Bedeutung in verschiedenen Kulturen.

Die Hans Erni-Stiftung lädt zum Panta rhei-Vortrag ins Planetarium des Verkehrshauses der Schweiz ein. Der renommierte Autor Raoul Schrott stellt sein neues Buch «Atlas der Sternenhimmel» vor – ein faszinierendes Werk über die Sternbilder der Menschheit, ihre Mythen und ihre Bedeutung in verschiedenen Kulturen.

Details:

Datum: Freitag, 24. November 2024, 18.00 Uhr

Was: Buchpräsentation und Vortrag von Raoul Schrott: «Atlas der Sternenhimmel – Die Sternbilder der Menschheit»

Ort: Planetarium des Verkehrshauses der Schweiz, Luzern

Raoul Schrott – ein vielseitiger Erzähler

In der Veranstaltung bietet Raoul Schrott in seiner erzählerisch gewohnt gewandten Weise einen Überblick über die Sternenhimmel der Menschheit. Er kann dafür aufgrund der Kooperation von Hans Erni-Stiftung und Verkehrshaus der Schweiz die einzigartigen Möglichkeiten der ausgefeilten Technik des modernsten Grossplanetariums der Schweiz nutzen, um unter der Planetariumskuppel die Deutungen von Sternbildern in den verschiedenen Weltkulturen anschaulich zu machen.

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis zum 22. November 2024 per E-Mail an: beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten. Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz.