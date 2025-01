Pascal Scherrer ist nicht mehr Direktor von GastroSuisse

Zürich (ots) - Wir laden Sie herzlich an die Vergabe der Auszeichnung Historisches Hotel und Historisches Restaurant des Jahres 2025 ein. Die Preisübergabe findet im Hotel-Restaurant Kreuz in Herzogenbuchsee statt. Verleihung: Montag, 18. November 2024, 10.30 Uhr Anmeldung bis am Freitag, 15. November, 17 Uhr an: jury@icomos.ch Bitte teilen Sie uns allfällige ...

mehr