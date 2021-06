GastroSuisse

Mark Urech wird neuer Ausbildungsleiter an der Belvoirpark Hotelfachschule Zürich

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

Mark Urech übernimmt ab 1. September 2021 die Position "Leiter Ausbildung" an der Belvoirpark Hotelfachschule HF in Zürich. Sein Vorgänger, Anton Pfefferle, verabschiedet sich nach vielen erfolgreichen Jahren, per Ende August 2021, in die Pension.

An der Belvoirpark Hotelfachschule Zürich findet ein Wechsel in der Führungsetage statt. Mark Urech folgt auf Anton Pfefferle als "Leiter Ausbildung". Der scheidende Stelleninhaber hat sich nach langer Wirkungszeit für die Pensionierung entschieden. Nach der Einarbeitung seines Nachfolgers wird sich Anton Pfefferle in den Ruhestand begeben.

Der designierte Nachfolger Mark Urech ist aktuell an der Swiss Hotel Management School (SHMS) in Leysin (VD) tätig. Er verfügt über jahrelange Erfahrung im Bereich der Pädagogik und Erziehung. Ebenso zeichnet er sich durch ein profundes Wissen im Bereich Moderationsprozesse, Coaching und Mentoring aus. Mark Urech bringt zusätzlich akademische Fertigkeiten in allen höheren Ausbildungsprogrammen (Higher Diploma, Undergraduate and Postgraduate) mit.

Der gelernte Koch absolvierte die Schweizerische Hotelfachschule in Luzern. Internationale Studiengänge im Vereinigten Königreich folgten: "MBA Emphasis Marketing" (University of Liverpool), "PG Cert in Higher Education" und "MA in Education" (beide University of Derby).

Als "Leiter Ausbildung" an der Belvoirpark Hotelfachschule Zürich wird Mark Urech für die Qualitätssicherung im Bereich Ausbildung verantwortlich sein. Weitere Aufgaben sind die Einführung des neuen Rahmenlehrplanes sowie die organisatorische Angleichung an die Partnerschule Ecole Hôtelière de Genève (EHG). Beide Schulen unterstehen dem Dachverband von GastroSuisse.

