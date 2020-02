Beldona

Beldona - Nah an mir seit 1955

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Baden-Dättwil (ots)

Seit 1955 ist Beldona eine Marke von Frauen für Frauen. Und designt Wohlfühlprodukte mit viel Liebe zum Detail. Damit sich Frauen in allem was sie tragen schön, stark und selbstbewusst fühlen. Die «Nah an mir» Kampagne ist eine Liebeserklärung an die Kundinnen und an die Marke Beldona.

Seit den Anfängen von Beldona geht es um mehr als das Design von Lingerie und Loungewear, Nachtwäsche und Swimwear. Es geht um Nähe und Vertrauen. Vertrauen, das die Kundinnen der Marke Beldona seit 65 Jahren schenken. Beldona weiss, dass dies nicht selbstverständlich ist und setzt weiterhin alles daran, damit sich Frauen selbstbewusst, schön und unterstützt fühlen.

Der Slogan «Nah an mir»

«Nah an mir» steht für alles, was Beldona ausmacht: Die Produkte, die man meist direkt auf der Haut trägt. Anschmiegsam und sorgfältig verarbeitet. Unterstützend an den richtigen Stellen. Fast so, als wären sie nicht da - und trotzdem nah. Mit 65 Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz ist Beldona auch geografisch in der Nähe. Und dank dem Webshop ist Beldona immer dort, wo die Kundinnen gerade online sind. Zudem repräsentiert «Nah an mir» die persönliche Beziehung und die hautnahe Beratung zwischen Beldona und der Kundin.

«Nah an mir»: Die Kampagne

In den drei Kampagnen-Spots beschreiben die liebevollen Botschaften die vertrauensvolle Beziehung zwischen Beldona und den Kundinnen, sie stehen für die Eigenschaften der Produkte und transportieren die Werte der Marke.

Kontakt:

Nadja Erhart

Tel.: +41 56 483 23 40

nadja.erhart@beldona.ch

pr@beldona.ch