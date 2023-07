Ludwig-Maximilians-Universität München

Willkommen im KI Zeitalter! KI-Experte Prof. Jürgen Schmidhuber hält Vortrag an der LMU

Täglich werden wir mit drängenden Fragen rund um die Welt der Künstlichen Intelligenz konfrontiert. Können Maschinen sich selbst Dinge beibringen? Wird KI bald intelligenter sein als wir? Wie werden die technologischen Fortschritte der nächsten Jahre unser Leben und unsere Welt verändern?

Auf diese Fragen wird Prof. Jürgen Schmidhuber in seinem Vortrag an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) eingehen. Schmidhuber zählt zu den weltweit führenden KI-Experten und hat bereits in den 90er Jahren den Grundstein für Programme gelegt, die aktuell in aller Munde sind und auf Milliarden von Rechnern und Smartphones zum Einsatz kommen.

Das Munich Center for Machine Learning - eine Forschungskooperation von LMU und TUM - lädt Sie herzlich zum Vortrag "Gedanken zur Künstlichen Intelligenz" von Professor Schmidhuber ein:

am 14. Juli 2023

um 15:00 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr)

Audimax der LMU

Geschwister-Scholl-Platz 1

80539 München

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Über den Vortragenden:

Jürgen Schmidhuber ist einer der bekanntesten Forscher im Bereich Künstlicher Intelligenz und berät verschiedene Regierungen zu diesem Thema. Seine künstlichen neuronalen Netzwerke revolutionierten das maschinelle Lernen und finden seit einigen Jahren milliardenfach Anwendung, z.B. für automatische Übersetzung, Spracherkennung, lernende Roboter, Bildbeschreibung, KI-Assistenten, Finanzvorhersagen und im Gesundheitswesen. Sein Team entwickelte die weltweit ersten Netze, die besser als Menschen Bilder erkannten, erfand künstliche Neugier und meta-lernende Maschinen.

Über den Veranstalter:

Das Munich Center for Machine Learning (MCML) ist eine gemeinsame Initiative von LMU und der TUM. Das Zentrum besteht aus über 45 Forschungsgruppen und hat das Ziel, die Grundlagenforschung im Bereich des maschinellen Lernens, mit einem starken Bezug zu realen Anwendungen, voranzutreiben. Das MCML ist eine dauerhafte Forschungseinrichtung, die von der Bundesregierung und dem Freistaat Bayern finanziert wird. Es ist integraler Bestandteil der Deutschen KI-Strategie und der Hightech-Agenda Bayern.

Weitere Informationen über das MCML finden Sie unter: https://mcml.ai/