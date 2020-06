Servier

Servier schließt Übernahme von Symphogen ab

Paris (ots/PRNewswire)

Servier, ein unabhängiges internationales Pharmaunternehmen gibt den Abschluss der Übernahme von Symphogen A/S bekannt, das nun als Antikörper-Kompetenzzentrum von Servier in verschiedenen therapeutischen Bereichen, darunter auch in der Onkologie, fungieren wird. Symphogen, jetzt eine Tochtergesellschaft von Servier, wird seine operative Autonomie behalten und sich weiterhin auf seine erfahrenen Mitarbeiter verlassen, während sein Firmensitz in Ballerup, Dänemark, verbleibt.

Im Rahmen der Übernahme wurden Christophe Thurieau, Executive Director of Servier Research Institute, zum Chief Executive Officer von Symphogen und Karin Garre, ehemalig Chief Operating Officer von Symphogen, zum General Manager von Symphogen ernannt. Martin Olin, ehemaliger Chief Executive Officer von Symphogen, wird den Übergang als externer Berater unterstützen.

Dazu meinte Claude Bertrand, Executive Vice-President Research & Development bei Servier: "Mit dieser Übernahme kann Servier seine Antikörperkapazitäten in der Onkologie und in seinen anderen therapeutischen Bereichen ausbauen. Die effiziente Antikörperidentifizierungs- und Forschungsplattform von Symphogen wird unsere F&E-Kapazitäten und unsere Pipeline im Einklang mit unserem Ziel stärken, lebensrettende Behandlungen für mehr Patienten weltweit verfügbar zu machen."

Und Christophe Thurieau, Executive Director of Servier Research Institute und Chief Executive Officer von Symphogen, fügte hinzu: "Im Einklang mit den Werten von Symphogen sind wir davon überzeugt, dass Innovationen und Zusammenarbeit der Schlüssel für die Entwicklung von Behandlungen zum Wohle der Patienten sind. Wir freuen uns sehr, Symphogen als Teil der Servier-Gruppe willkommen zu heißen und begrüßen die weitere Zusammenarbeit mit dem Team bei der Entwicklung neuerAntikörpertherapien für Patienten."

Karin Garre, General Manager von Symphogen, schlussfolgerte: "Der Abschluss dieser Transaktion markiert eine sehr zukunftsweisende Reise für Symphogen und Servier. Diese Übernahme, die in der bereits bestehenden strategischen Zusammenarbeit verankert ist, unterstützt, dank der Fähigkeiten von Symphogen, die F&E-Strategie von Servier im Bereich Antikörper. Beide Unternehmen haben gemeinsame Schlüsselwerte und deshalb glaube ich, dass dieser Zusammenschluss vielversprechende Ergebnisse in der Zukunft bringen wird."

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1175338/Servier_PDF_EN.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1175327/Servier_Logo.jpg

Kontakt:

Pressekontakt:



Sonia Marques, presse@servier.com, Tel. +33(0)1-55-72-40-21 / +33(0)7-84-28-76-13.

Jean-Clément Vergeau, presse@servier.com, Tel. +33(0)1-55-72-46-16 / +33(0)6-79-56-75-96.