Hard Rock International ermutigt alle zu „LOVE OUT LOUD" in diesem Pride-Monat mit einer neuen limitierten Auflage von Einzelhandelsausgaben und einer Reihe von weltweiten Veranstaltungen im Juni mit HALSEY

Hard Rock würdigt die Partnerschaft mit der genreübergreifenden Multi-Platin-Künstlerin Halsey mit einer Spende von 250.000 Dollar an die Hard Rock Heals Foundation für LGBTQIA+-Zwecke

Hard Rock International feiert seine kontinuierliche Unterstützung der LGBTQIA+-Gemeinschaft während des Pride-Monats, indem es die zentralen Gründungsmottos der Marke, „Love All, Serve All" und „All Is One", zum Leben erweckt und gleichzeitig Verbündete auf der ganzen Welt ermutigt: „Love Out Loud".

„Bei Hard Rock sind Service und authentische Inklusion in unserer Marken-DNA und unseren täglichen Mottos verankert, um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder und Gäste in unseren Häusern mit Liebe und Respekt behandelt werden", sagte Stephanie Piimauna, Senior Vice President und Chief Diversity & Inclusion Officer bei Seminole Hard Rock. „Als Teil unseres Engagements werden wir weiterhin unsere Verbundenheit demonstrieren und die Stimmen von LGBTQIA+ in unseren lokalen Gemeinschaften und auf der ganzen Welt stärken."

Zum Auftakt der Pride 2023 hat Hard Rock eine Partnerschaft mit der GRAMMY®-nominierten, mehrfach mit Platin ausgezeichneten, genreübergreifenden Künstlerin Halsey angekündigt, die dafür bekannt ist, sich für die LGBTQIA+-Gemeinschaft einzusetzen. Um die Partnerschaft und den Pride Month zu feiern, hat Hard Rock der Human Rights Campaign und Outright International über die Hard Rock Heals Foundation®, dem karitativen Arm von Hard Rock®, mindestens 250.000 Dollar zugesagt.

Hard Rock wird einen privaten Auftritt im Hard Rock Cafe London Old Park Lane veranstalten, bei dem Halsey besondere Erinnerungsstücke für die berühmte Sammlung von Hard Rock spenden wird. Eine spezielle Reihe von Halsey mit String Ensemble Hard Rock Live-Shows wird den ganzen Sommer über stattfinden.

Als Teil der 2023 Pride Retail Collection hat Halsey, die selbst eine queere Künstlerin ist, zwei T-Shirts mit dem Co-Branding Hard Rock x Halsey Signature Series Pride Edition entworfen. Die 2023 Pride Retail Collection ist jetzt in den Geschäften und online in den Rock Shops® erhältlich und kommt mit einem Teil des Erlöses LGBTQIA+-Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt zugute.

Hard Rock Cafés, Hotels und Casinos auf der ganzen Welt veranstalten eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Partnerschaften mit namhaften LGBTQIA+ Persönlichkeiten in den lokalen Gemeinden, die exklusive Erlebnisse wie einmalige, kuratierte Suiten, einzigartige Speisen- und Getränkeangebote, Unterhaltungserlebnisse, Pride Playlists und Veranstaltungen zur Spendenaktionen für die Gemeinschaft schaffen.

Weitere Informationen über alle Pride-Aktivitäten, Partnerschaften und Hard Rocks Unterstützung für die LGBTQIA+-Gemeinschaft und Vielfalt finden Sie in der vollständigen Pressemitteilung hier.

