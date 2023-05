Jorge Uliarte

Dirigent Jorge Uliarte zum Thema Klang und Zeit

Salzburg/Buenos Aires (ots)

Pythagoras erzählte uns von der Musik der Sphären. Ist das Universum eine kosmische Symphonie? Die Stringtheorie bestätigt dies.

Während seiner gesamten Beziehung zur Musik suchte Jorge Uliarte immer nach dem Wesentlichen, nicht nur nach der ästhetischen Schönheit des Klangs, sondern auch nach einer Sprache die es schaffte, dem Zuhörenden die gesamte Schöpfung zu vermitteln, die in den Wellenfrequenzen synthetisiert ist, die also den Klang erzeugt. Offensichtlich reagiert die Musik wie in allen Sprachen und ist auf Regeln, Strukturen, Grammatik und Harmonie aufgebaut. Aber das Wesentliche ist der Grund, warum diese Sprache geschaffen wurde.

Jorge Uliarte interessiert sich dafür, was Brahms oder Tschaikowsky ihm mit ihren Partituren sagen sollen, also losgelöst von Modeströmungen und Interpretationen. Es ist eine persönliche Beziehung zwischen Autor und Interpret. Einmal synthetisiert und in Gefühle umgewandelt, entsteht ein Bindeglied zwischen dem vom Orchester produzierten Klang und dem Publikum als Empfänger. In Buenos Aires wurden für Uliartes Open-Air-Konzerte ganze Straßenzüge im Zentrum der Stadt gesperrt und Stadien geöffnet, um dem breiten Publikum die klassische Musik näher zu bringen.

Mehr als 60.000 Musikfans waren davon begeistert und auch viele junge Leute strömten in Massen zu den Konzerten. Jorge Uliarte ist auch als Autor tätig und soeben wurde bei der internationalen

Buchmesse in Buenos Aires sein neuestes Werk vorgestellt. Unter dem spanischen Titel „Pájaro de Fuego“ (Feuervogel), beschreibt er eine autobiografische Zeitreise von Moskau nach Feuerland.

Die deutsche Übersetzung des Buches ist in Planung. Die spanische Version ist im Verlag Dunken- Buenos Aires erschienen. Weitere Bücher von Jorge Uliarte findet man ebenso auf Amazon in spanischer Sprache.

Website: https://jorgeuliarte.com/lebenslauf/

