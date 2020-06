Heilsarmee / Armée du Salut

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 der Heilsarmee sind online

Bern

Die Heilsarmee zeigt in ihrem Online-Jahresbericht und in ihrer Jahresrechnung 2019 auf, wie sie für und mit Menschen unterwegs ist. Klicken Sie jetzt auf heilsarmee.ch/jahresbericht-2019

"Unterwegs mit Menschen für Menschen": Dieser Leitsatz soll die Offiziere, Mitglieder und Mitarbeitenden der Heilsarmee vom Jahr 2019 bis ins 2023 in ihren verschiedensten Tätigkeiten gegen menschliche Not und Ungerechtigkeit begleiten. Auch im letzten Jahr fehlten die Herausforderungen nicht: Lesen Sie in unserem Jahresbericht wie die Heilsarmee den Menschen in Haft Trost und Hoffnung schenkt, wie sie für Obdachlose nach Wohnraum sucht und auch selber Wohnraum bietet, wie sie Verfolgten und Flüchtigen Unterschlupf und Wärme schenkt oder wie die Heilsarmee in Zentralkongo ein Pionierprojekt zur Bekämpfung der Unterernährung unterstützt. Mit Wohnangeboten für Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Kinder-, Alters- und Pflegeheimen und weiteren Angeboten ist die Heilsarmee für Jung und Alt da; hier in der Schweiz und weltweit. Von all diesen Angeboten lesen Sie im Online-Jahresbericht der Heilsarmee: heilsarmee.ch/jahresbericht-2019

Menschen, die mit viel Ausdauer und grossem Engagement bei der Heilsarmee arbeiten sowie Spenderinnen und Spender sind der Grund, dass die Heilsarmee als zuverlässige Partnerin anerkannt wird. Die detaillierten Zahlen stammen aus der konsolidierten Jahresrechnung 2019.

Christine Volet-Sterckx, Mediensprecherin

Tél. +41 (0) 79 137 63 68 | christine.volet@armeedusalut.ch