Heilsarmee / Armée du Salut

ZEWO Zertifizierung für die Stiftung Heilsarmee Schweiz

Bern (ots)

Die Stiftung Heilsarmee Schweiz hat die Prüfung der Zewo erfolgreich durchlaufen. Sie trägt neu das ZEWO-Gütesiegel. Die Stiftung Zewo zeichnet gemeinnützige nicht-gewinnorientierte Organisationen, welche die Auflagen erfüllen, mit dem Gütesiegel aus. Zertifizierte Organisationen sind vertrauenswürdig. Sie setzen Spenden zweckbestimmt, wirtschaftlich und wirksam ein und informieren transparent.

Dies trifft auch auf die Heilsarmee zu, die sich in ihren umfassenden Tätigkeiten seit Jahrzenten bereits an den ZEWO-Standards orientiert. Aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen seitens staatlicher Behörden in der Entwicklungszusammenarbeit hat sich die Heilsarmee nun entschieden, sich zertifizieren zu lassen.

Denn auch die von der Stiftung Heilsarmee Schweiz im Ausland unterstützten Entwicklungsprojekte für Menschen in Not erfüllen diese Anforderungen. In über 15 Ländern helfen unsere Projekte über 300 000 Menschen, ihre Lebensumstände zu verbessern. Transparenz und Rechenschaftspflicht sind dabei mehr als nur Stichworte und werden aktiv umgesetzt. Die regelmässigen Überprüfungen und Evaluationen der Projekte unterstreichen unsere hohen Anforderungen an die Qualität und die Wirkung unserer Projekte in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Mit der Zewo-Zertifizierung werden diesen Tatsachen nun auch offiziell Rechnung getragen.

Kontakt:

Herr Philipp Steiner, Abteilungsleiter Marketing & Kommunikation |

Tel. +41 31 388 05 45 | philipp.steiner@heilsarmee.ch